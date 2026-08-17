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Trump Döneminde Zengin Yetkililer Rekoru

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Trump döneminde 100 milyon dolardan fazla servete sahip 57 yetkili var, 3 başkanın toplamından fazla.

ABD'de yayımlanan raporda, Başkan Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde en az 100 milyon dolar servete sahip hükümet yetkililerinin sayısının, önceki 3 başkan dönemindeki toplam sayının 4 katından fazla olduğu belirtildi.

Kar amacı gütmeyen tüketici savunma grubu Public Citizen'ın yayımladığı rapora göre, Trump yönetiminde en az 100 milyon dolar servete sahip 57 yetkili bulunuyor.

Söz konusu yetkililerin 17'sinin büyükelçi, 40'ının ise yürütme organında üst düzey görevlerde olduğu belirtilen raporda, Trump'ın 23 üyeli kabinesinin ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile Eğitim Bakanı Linda McMahon'ın da aralarında bulunduğu 8 üyesinin de bu kategoride yer aldığı kaydedildi.

Raporda, eski ABD Başkanları George W. Bush ile Joe Biden yönetimlerinde en az 100 milyon dolar servete sahip 5'er yetkili bulunurken, eski Başkan Barack Obama'nın yönetiminde bu sayının 3 olduğu ifade edildi.

Her yıl milyarderler listesi yayımlayan Forbes'un servetinin 6 milyar doların üzerinde olduğunu tahmin ettiği Trump ile 800 milyar doları aşan servete sahip ABD'li milyarder Elon Musk ise listeye dahil edilmedi.

Public Citizen Eş Başkanı Lisa Gilbert, rapora ilişkin açıklamasında, hükümetin yönetim kademelerinde ultra zenginlerin ağırlıkta olmasının "yanlış teşviklere ve yolsuzluğa" yol açabileceği değerlendirmesi yaptı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump Döneminde Zengin Yetkililer Rekoru - Son Dakika

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