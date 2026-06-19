Trump, En Güçlü Lider İlan Edildi - Son Dakika
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Trump, En Güçlü Lider İlan Edildi

19.06.2026 11:56
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Trump, 'Regime Change' kitabında tarihi liderlerle kıyaslanarak en güçlü kişi olarak nitelendirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Attila, Cengiz Han, Napolyon Bonapart, Josef Stalin, Mao Zedong ve Adolf Hitler gibi dünya tarihinde iz bırakan liderlerle kıyaslandığı ve "bugüne kadar yaşamış en güçlü kişi" olarak nitelendirildiği kitabın detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Trump, sosyal medya hesabından, ikinci başkanlık döneminin anlatıldığı "Regime Change (Rejim Değişimi)" adlı kitabın Dave King tarafından kaleme alınan bir bölümünü paylaştı.

Trump'ın, Attila, Cengiz Han, Napolyon Bonapart, Josef Stalin, Mao Zedong ve Adolf Hitler gibi tarihte önemli izler bırakan liderlerle karşılaştırıldığı bu bölümde, "Tarih boyunca güçlü liderler, acımasız fetihleri ve egemenlikleri altındaki halklara saldıkları korkuyla tanınmıştır." ifadesini kullanan King, söz konusu isimlerin küresel ölçekte bir güce sahip olmadığını, buna karşın Trump'ın "insan gücü, teknoloji ve küresel ekonomik güç" bakımından hepsinden üstün olduğunu savundu.

King, "Bu da onu, bu gezegende bugüne kadar yaşamış en güçlü kişi yapar." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İran'a yönelik savaşa başlangıçta mesafeli duruyor

Öte yandan, CNN tarafından detayları elde edilen kitapta, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin ilk 14 ayında yaşanan gelişmeler ele alındı.

1000'den fazla röportaja dayanan kitapta, Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik yaklaşımının zaman içinde değiştiğine işaret edildi.

Kitapta, Trump'ın, görevinin ilk aylarında İsrail'in İran'a yönelik savaşının bir parçası olmak istemediği ve daha sonra bir danışmanına Netanyahu için "sahtekar" dediği belirtildi.

Şubat ayında Beyaz Saray'da Trump'ın, Netanyahu ve iki ülkenin üst düzey yetkilileriyle toplantı yaptığı, Netanyahu'nun burada İran'a yönelik saldırıların gerekçelerini sunduğu ifade edilen kitapta, ABD Başkanının görüşmenin ardından tutumunu İsrail'e destek verme yönünde değiştirdiği kaydedildi.

Kitapta, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e karşı da şüpheci bir yaklaşım benimsediğine işaret edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, En Güçlü Lider İlan Edildi - Son Dakika

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