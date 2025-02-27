Trump, EPA İş Gücünü Yüzde 65 Azaltacak - Son Dakika
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Trump, EPA İş Gücünü Yüzde 65 Azaltacak

Trump, EPA Başkanı Zeldin'in iş gücünü yüzde 65 azaltacağını açıkladı ve süreci hızlandıracaklarını belirtti.

27.02.2025 04:19
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ABD Başkanı Donald Trump, Çevre Koruma Ajansı (EPA) Başkanı Lee Zeldin'in ajansın iş gücünü yüzde 65 veya daha fazla azaltacağını söyledi.

The Hill gazetesinin haberine göre, Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ilk kabine toplantısında EPA'ya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

EPA Başkanı Zeldin'in ajansın iş gücünü yüzde 65 veya daha fazla azaltacağını belirten Trump, ayrıca bu süreci hızlandırmak için çalışacaklarını kaydetti.

ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC) verilerine göre, EPA'nın 17 bin 202 daimi, 1540 geçici personeli bulunuyor.

Trump yönetimi, federal kurumlardaki "iş gücünü büyük ölçüde azaltmak" için hazırlık yapılması talimatı vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, EPA İş Gücünü Yüzde 65 Azaltacak - Son Dakika

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