Trump Fast Food Restoranında Patates Kızarttı - Son Dakika
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Trump Fast Food Restoranında Patates Kızarttı

Trump, Harris'in fast food deneyimini sorgulayıp restoran açılışında patates kızarttı.

21.10.2024 05:16
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Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, gençlik yıllarında bir fast food restoran zincirinde çalıştığını söyleyen Demokrat rakibi Kamala Harris'e inanmadığını belirterek, gittiği restoranda patates kızartması yapıp, müşterilere servis etti.

Eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya eyaletinde sürdürdüğü seçim etkinlikleri kapsamında bir fast food restoran zinciri şubesine girdi.

Gençlik yıllarında bu restoranların bir şubesinde çalıştığını söyleyen Demokrat rakibi Harris'e inanmadığını belirten Trump, "Herkese merhaba, bugün bu restorandaki ilk günüm, bir iş arıyorum." sözleriyle kendisini bekleyenleri selamladı.

Restoranda çalışanlarla tokalaşan Trump, daha sonra ceketini çıkararak bir önlük giydi ve patates kızartması makinesini kullanan çalışandan bilgi aldı.

Ardından makinenin başına geçen Trump, patatesleri kızarttıktan sonra diğer işlemleri yaptı ve arabaya servis için bekleyen birkaç aileye menülerini sundu.

Arabaya servis sırasında bekleyen müşterilerle de sohbet eden Trump'a çevrede bulunan Cumhuriyetçi destekçileri yoğun ilgi gösterdi.

"Şu anda Kamala'dan 15 dakika daha fazla çalıştım." diyerek etrafındakilere espri yapan Trump, "Tüm hayatım boyunca bunu yapmak istemişimdir, şimdi yapacağım çünkü o bunu yapmadı." ifadelerini kullandı.

Kendi hazırladığı patates kızartmalarından basın mensuplarına da ikram eden Trump, bu süre boyunca gazetecilerle sohbet etti.

Harris, başkan adayı olduktan sonra katıldığı bir programda gençlik yıllarında bir fast food restoran zincirinin şubesinde çalışırken patates kızarttığını ve daha sonra kasada çalıştığını söylemiş, Trump ise bu söylemin yalan olduğunu savunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump Fast Food Restoranında Patates Kızarttı - Son Dakika

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