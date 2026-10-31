Trump, G20 öncesi Rusya-Ukrayna barış anlaşmasında 'iyi bir şans' olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trump, G20 öncesi Rusya-Ukrayna barış anlaşmasında 'iyi bir şans' olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, Benny Johnson'a verdiği röportajda aralıkta Florida'daki G20 Zirvesi öncesi Rusya ile Ukrayna arasında barış anlaşmasına varılması konusunda umutlu olduğunu söyledi. Çatışmaların sona ermesi için 'iyi bir şans' bulunduğunu ve anlaşmaya yaklaştıklarını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, aralık ayında yapılacak G20 Zirvesi öncesinde Rusya ile Ukrayna arasında barış anlaşmasına varılması konusunda umutlu olduğunu belirtti.

Trump, Benny Johnson'a verdiği röportajda, Rusya ile Ukrayna arasında olası bir barış anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki ülke arasında barış anlaşmasına varılması konusunda iyimser olduğunu ifade eden Trump, Florida'daki Trump National Doral tatil köyünde aralık ayında düzenlenecek G20 Zirvesi öncesinde anlaşmanın yakın olabileceğini söyledi.

Johnson'ın sorusu üzerine Trump, iki lider arasında anlaşma sağlanması olasılığına işaret etti. Çatışmaların sona ermesi için "gerçekten iyi bir şans" bulunduğunu vurgulayan Trump, "Bence orada bir anlaşmaya varmaya çok yaklaşıyoruz." dedi.

ABD Başkanı, "Bence bu konuda bir çözüm bulma ihtimalimiz oldukça yüksek. Ayrıca birçok anlaşma üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.

İran ile yaşanan sürece de değinen Trump, İran'ın askeri kapasitesinin "ciddi şekilde zayıflatıldığını" öne sürerek, Washington'ın "bunu bitireceğini" kaydetti.

Küba ile ilgili ise "Başarısız bir ülke. Çok yakında oraya insanları geri göndereceğiz." diyen Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun durumu yakından takip ettiğini belirtti.

Kaynak: AA
G20 Liderler ZirvesiDonald TrumpABD BaşkanıPolitikaFloridaGüncelRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
Batman’da üretiliyor, dünya kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı Batman'da üretiliyor, dünya kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
Ahırda yürek burkan görüntü: İzleyenler kahroldu Ahırda yürek burkan görüntü: İzleyenler kahroldu
Galatasaray’da Amedspor maçı öncesi korkulan olmadı Galatasaray'da Amedspor maçı öncesi korkulan olmadı
Sarıgül ailesi soruşturmasında yeni itiraf Oğlu belediyenin 6. katında özel oda tahsis ettirmiş Sarıgül ailesi soruşturmasında yeni itiraf! Oğlu belediyenin 6. katında özel oda tahsis ettirmiş
20:18
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
19:47
Fransa’da Sarı Yelekliler yeniden sokakta: Birçok kentte polisle göstericiler karşı karşıya geldi
Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden sokakta: Birçok kentte polisle göstericiler karşı karşıya geldi
19:43
La Liga’da hakemler için tarihi karar: Artık maç sonlarında...
La Liga'da hakemler için tarihi karar: Artık maç sonlarında...
19:25
Felipe Melo, efsane ismi babası ilan etti
Felipe Melo, efsane ismi babası ilan etti
19:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’deki saldırılar kimden gelirse gelsin hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’deki saldırılar kimden gelirse gelsin hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir
18:58
Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi
Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 20:41:32. #.0.3#
SON DAKİKA: Trump, G20 öncesi Rusya-Ukrayna barış anlaşmasında 'iyi bir şans' olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android