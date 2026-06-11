Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki Ticaretin Kontrolünü İddia Etti - Son Dakika
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Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki Ticaretin Kontrolünü İddia Etti

Trump, Hürmüz Boğazı\'ndaki Ticaretin Kontrolünü İddia Etti
11.06.2026 11:02
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Trump, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yardım ettiğini belirtti.

WASHINGTON, 11 Haziran (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun geçen aydan bu yana Hürmüz Boğazı'ndan geçen 200'den fazla ticari gemiye gizlice yardım ettiğini söyledi.

Trump, çarşamba günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu sayede 100 milyon varilden fazla petrol boğazdan geçerek dünya pazarına ulaştı" dedi.

Trump, boğazın kontrolünün İran'da değil, ABD'de olduğunu savundu.

Son günlerde durma noktasına gelen müzakerelere ve İran ile ABD ve İsrail arasında yaşanan çatışmalara rağmen iddialarını yineleyen Trump, "Orduları yenildi ve ekonomileri bitti. İran için her şey sona erdi" ifadelerini kullandı.

Trump'ın, pazartesi günü bir ABD ordusu helikopterinin düşürülmesinin ardından İran'a yönelik saldırıların sürdürülmesi emri vermesiyle bölgedeki gerginlik hızla tırmandı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki Ticaretin Kontrolünü İddia Etti - Son Dakika

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