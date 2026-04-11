Trump Hürmüz Boğazı'nın Açılacağını Tahmin Ediyor

11.04.2026 16:15
Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve müzakerelerin iyi gitmemesi durumunda ABD'nin harekete geçeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın çok da uzak olmayan bir gelecekte yeniden açılacağını tahmin ettiğini belirtti.

NewsNation kanalına konuşan Trump, ABD'li ve İranlı heyetlerin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüşmelere başladığı bilgisini verdi.

Taraflar arasında Pakistanlı aracılar yoluyla düzenlenen görüşmelere ilişkin konuşan Trump, İran'da sistemin çökmekte olduğunu savundu.

Küresel petrol nakliyesi için Hürmüz Boğazı'na alternatif yolların arandığını kaydeden ABD Başkanı, boğazın çok da uzak olmayan bir gelecekte yeniden açılacağını tahmin ettiğini söyledi.

Trump, müzakerelerin iyi gitmemesi halinde ABD'nin yeniden harekete geçmeye hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

