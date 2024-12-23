Trump'ı DSÖ'den Çekilme Planı Küresel Sağlığı Tehdit Ediyor

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LONDRA, 23 Aralık (Xinhua) -- ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın geçiş ekibi, yeni yönetimin ilk gününde ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) çekilmesi için baskı yaparken uzmanlar, bunun küresel sağlık konusunda "felaket boyutunda" etkileri olabileceği uyarısında bulundu.

Financial Times'ın pazar günkü haberinde Trump'ın ekip üyelerinin, Trump'ın yemin ederek göreve başlayacağı 20 Ocak'ta DSÖ'den çekilme kararını duyurma niyetlerini uzmanlara söylediği belirtildi. Öte yandan böyle bir hamlenin DSÖ'yü en büyük fon kaynağından mahrum bırakarak örgütün koronavirüs pandemisi gibi halk sağlığı krizlerine müdahale yeteneğine zarar vereceği kaydedildi.

Gazete, Georgetown Üniversitesi Hukuk Merkezi'nden küresel sağlık profesörü Lawrence Gostin'in, ABD'nin "ilk günde" çekilme planının küresel sağlık açısından "felaket" olacağı şeklindeki sözlerine yer verdi.

Gostin bu durumda, "DSÖ'nün acil sağlık durumlarına müdahalede zorluklar yaşayacağını ve bilim insanı kadrosunun da büyük oranda azaltılacağını" söyledi.