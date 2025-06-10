Trump: 'İç savaş istemiyorum, Los Angeles'a asker göndeririz' - Son Dakika
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Trump: 'İç savaş istemiyorum, Los Angeles'a asker göndeririz'

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10.06.2025 00:10
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Trump: \'İç savaş istemiyorum, Los Angeles\'a asker göndeririz\'
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Trump, Los Angeles'taki protestolara değinerek, iç savaş istemediğini ve asker gönderebileceklerini söyledi.

- Trump: "İç savaş istemiyorum, gerekirse Los Angeles'a daha fazla asker göndeririz"

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki protestolara değinerek, "İç savaş istemiyorum, gerekirse Los Angeles'a daha fazla asker göndeririz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabinesiyle birlikte gerçekleştirdiği kapsamlı basın toplantısında ekonomi, sosyal refah reformları, sınır güvenliği, dış politika ve ulusal güvenlik konularında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantının ana gündemi "Invest America Act" yasa tasarısı ve "Trump Hesapları" programı olurken, Trump aynı zamanda Los Angeles'taki protestolar, Çin ile ticari ilişkiler, İran'la müzakereler, Elon Musk ile yaşanan son gerilim ve Gazze'deki insani kriz hakkında açıklamalarda bulundu.

Trump, "Trump Hesapları" olarak adlandırılan yeni programla, 31 Aralık 2024 ile 1 Ocak 2029 tarihleri arasında doğacak her Amerikan vatandaşı için borsa endeksine bağlı bir yatırım hesabına federal hükümet tarafından bin dolarlık başlangıç katkısı sağlanacağını açıkladı. Bu hesaplar, çocuğun ebeveynleri veya vasileri tarafından yönetilecek ve yıllık olarak aile, işveren, özel vakıflar ve kiliseler gibi üçüncü kişilerce katkıya açık olacak.

"Los Angeles'a daha fazla asker göndeririz"

Trump, Los Angeles'ta yaşanan protestolara ilişkin, California Valisi Gavin Newsom'u doğrudan hedef alarak, "Hiçbir şey yapmaya cesaret edemediler, biz Ulusal Muhafızları gönderdik" ifadelerini kullandı. Trump, Newsom'u "eyaletin kontrolünü kaybetmekle" suçlayarak, Newsom'un federal otoriteye karşı açmayı planladığı dava tehdidini ise "komik ve siyasi" olarak nitelendirdi.

Bir gazetecinin Newsom'un hangi suçları işlediğine dair sorusuna Trump, "Bence öncelikli suçu vali adayı olmak, çünkü çok kötü bir iş çıkardı" dedi.

Bir iç savaş istemediğini ifade eden Trump, "İç savaş istemiyorum, gerekirse Los Angeles'a daha fazla asker göndeririz" ifadelerini kullandı.

Deniz piyadelerinin California'ya konuşlandırılıp konuşlandırılmayacağını dair bir soruya Trump, "Ne olacağını göreceğiz. Sanırım her şey kontrolümüz altında" dedi.

ABD basını, Trump yönetiminin, protestolar nedeniyle 500 deniz piyadesi konuşlandıracağı iddia etmişti.

"İnsani müzakereler sürüyor"

Trump, Gazze'deki insani yardım geçişlerinin sağlanması için Hamas, İsrail ve İran'la yoğun diplomatik müzakereler yürütüldüğünü belirterek, "Rehineleri geri almak istiyoruz. Bu karmaşık ama çok önemli bir süreç. Yakında sonuç almayı umut ediyoruz. Gazze şu anda biz, Hamas, İsrail ve İran arasında büyük bir pazarlığın ortasında" dedi.

İsrail'in bölgedeki askeri operasyonlarına da değinen Trump, "Durumun daha fazla yıkıma dönüşmemesi için çözüm arıyoruz" dedi.

"Çin, Amerika'yı yıllarca soydu"

Trump, Çin ile devam eden ticaret müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda iyi gidiyoruz. Açık konuşmak gerekirse Çin, Amerika'yı yıllarca soydu. İlk dönemimde uygulamaya koyduğumuz gümrük vergileri sayesinde yüz milyarlarca dolar topladık" ifadelerini kullandı. Çin ile yapılan yeni ticaret anlaşmalarının "adil ve sürdürülebilir" olması gerektiğini vurgulayan Trump, mevcut görüşmelerin sonucunu iyimser bir dille değerlendirdi.

"Kabul edilemez taleplerle masaya geliyorlar"

Trump, İran ile devam eden dolaylı nükleer müzakerelere dair yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin ABD için kabul edilmesi mümkün olmayan taleplerde bulunduğunu söyledi. Trump, "(Uranyum) Zenginleştirme programlarından vazgeçmek istemiyorlar. Bu kabul edilemez. Alternatif çok daha kötü olur, ama anlaşma umutlarımızı da kaybetmiş değiliz" ifadelerini kullanarak, perşembe günü yeni bir görüşme yapılacağını duyurdu.

"Bu açıklamalar gecikmiş bir tavır değişikliği"

Trump, Elon Musk ile aralarındaki gerilime dair de açıklamalarda bulundu. Musk'ın "Trump azledilmeli" yönündeki açıklamalarına değinerek Trump, "Bu açıklamalar gecikmiş bir tavır değişikliği. Benimle iş yaparken nasıldı, şimdi ne diyor? Umurumda değil" ifadelerini kullandı. Musk ile konuşmayı düşünüp düşünmediği sorusuna Trump, "Aslında bunu hiç düşünmedim. Onun yerinde olsaydım, benimle konuşmak isterdim. Ama bununla ilgili bir sorunum yok" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Trump: 'İç savaş istemiyorum, Los Angeles'a asker göndeririz' - Son Dakika

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