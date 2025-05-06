Trump, ilaçlara gümrük vergisi açıklayacak - Son Dakika
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Trump, ilaçlara gümrük vergisi açıklayacak

ABD Başkanı Trump, ilaçlar için gümrük tarifelerini iki hafta içinde duyuracak.

06.05.2025 01:02
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NEW ABD Başkanı Donald Trump, ilaçlara yönelik gümrük vergilerini iki hafta içinde açıklayacağını bildirdi.

Trump, Oval Ofis'te reçeteli ilaçlar için sağlam bir yerli üretimin yeniden tesis edilmesini kolaylaştırmaya yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı.

İmza töreninde basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Trump, ilaçlara yönelik tarifelerin zamanlaması ve oranlarına yönelik soru üzerine, "Önümüzdeki iki hafta içinde açıklayacağım." diye konuştu.

Trump, tarifeler sayesinde ilaç firmalarının tesislerini ABD'ye taşıyacağını savunmuştu

Alüminyum, çelik ve otomobil gibi ürünlere yönelik sektörel tarifeleri duyuran Trump, geçen ay ilaç sektörüne yönelik de "büyük" tarifelerin uygulanacağını bildirmişti.

Bu sayede diğer ülkelerdeki ilaç firmalarının tesislerini ABD'ye taşıyacağını savunan Trump, "Bunu duydukları zaman Çin'i terk edecekler. Diğer yerleri terk edecekler çünkü satış yapmak zorundalar. Ürünlerinin çoğu burada satılıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, şirketlerin üretimlerini ABD'de yapması durumunda tarife ile karşılaşmayacaklarını belirtmişti.

Geçen ay, ilaç şirketi Novartis, gelecek 5 yılda 23 milyar dolarlık yatırımla ABD'deki üretim ve AR-GE faaliyetlerini genişletmeyi planladığını duyurmuştu.

İsviçre merkezli ilaç şirketi Roche ise gelecek 5 yıl içinde ABD'de ilaç ve tanı alanında 50 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, ilaçlara gümrük vergisi açıklayacak - Son Dakika

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