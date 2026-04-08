Trump'ın Ateşkes Kararı: Geri Adım Değil, Zorunlu Stratejik Manevra

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik 'bir medeniyet yok olabilir' şeklindeki sert açıklamalarından son anda iki haftalık bir ateşkes kararına geçişi, basit bir geri çekilmeden çok daha karmaşık bir zorunluluğu gözler önüne seriyor. Wall Street Journal'ın haberine göre, bu ani değişiklik, arkasında birden fazla güçlü dinamik barındırıyor.

Trump'ın tehditleri, Avrupa liderleri de dahil olmak üzere müttefiklerde endişe yarattı ve ABD için diplomatik yalnızlaşma riski oluşturdu. Askeri açıdan, Pentagon'un planları 'topyekûn yıkım' söylemiyle örtüşmüyordu ve kontrolden çıkabilecek bir bölgesel savaş olasılığı karar vericiler üzerinde baskı yarattı. İran'ın geri adım atmaması ve sertleşme ihtimali, krizin tırmanma riskini artırdı.

Ekonomik olarak, tehditler küresel piyasalarda anında tepki oluşturdu; petrol fiyatları yükseldi ve Hürmüz Boğazı üzerinden ticaretin sekteye uğrama olasılığı ekonomik kriz riskini gündeme getirdi. İç politikada, Kongre'den gelen tepkiler ve görevden alma tartışmaları siyasi riskleri artırdı. Son saatlerde ortaya çıkan diplomatik formül, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması karşılığında ABD'nin askeri saldırıları ertelemesi teklifi, Trump'a bir 'çıkış yolu' sundu ve bu geri çekilme kontrollü bir manevraya dönüştü.

Küresel medya, bu kararın sadece 'geri adım' olarak yorumlanmasının yetersiz kaldığını belirtiyor; küresel baskılar, askeri riskler, ekonomik kaygılar ve diplomatik fırsatların birleşimi, Trump'ın stratejik kararının derin nedenlerini ortaya koyuyor.