Trump'ın Ateşkes Kararı: Geri Adım Değil, Zorunlu Stratejik Manevra
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın Ateşkes Kararı: Geri Adım Değil, Zorunlu Stratejik Manevra

08.04.2026 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert tehditlerden ateşkese geçişi, küresel baskı, askeri riskler, ekonomik dalgalanma ve diplomatik fırsatlar gibi çoklu dinamiklerin zorunlu kıldığı karmaşık bir karar olarak öne çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik 'bir medeniyet yok olabilir' şeklindeki sert açıklamalarından son anda iki haftalık bir ateşkes kararına geçişi, basit bir geri çekilmeden çok daha karmaşık bir zorunluluğu gözler önüne seriyor. Wall Street Journal'ın haberine göre, bu ani değişiklik, arkasında birden fazla güçlü dinamik barındırıyor.

Trump'ın tehditleri, Avrupa liderleri de dahil olmak üzere müttefiklerde endişe yarattı ve ABD için diplomatik yalnızlaşma riski oluşturdu. Askeri açıdan, Pentagon'un planları 'topyekûn yıkım' söylemiyle örtüşmüyordu ve kontrolden çıkabilecek bir bölgesel savaş olasılığı karar vericiler üzerinde baskı yarattı. İran'ın geri adım atmaması ve sertleşme ihtimali, krizin tırmanma riskini artırdı.

Ekonomik olarak, tehditler küresel piyasalarda anında tepki oluşturdu; petrol fiyatları yükseldi ve Hürmüz Boğazı üzerinden ticaretin sekteye uğrama olasılığı ekonomik kriz riskini gündeme getirdi. İç politikada, Kongre'den gelen tepkiler ve görevden alma tartışmaları siyasi riskleri artırdı. Son saatlerde ortaya çıkan diplomatik formül, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması karşılığında ABD'nin askeri saldırıları ertelemesi teklifi, Trump'a bir 'çıkış yolu' sundu ve bu geri çekilme kontrollü bir manevraya dönüştü.

Küresel medya, bu kararın sadece 'geri adım' olarak yorumlanmasının yetersiz kaldığını belirtiyor; küresel baskılar, askeri riskler, ekonomik kaygılar ve diplomatik fırsatların birleşimi, Trump'ın stratejik kararının derin nedenlerini ortaya koyuyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Donald Trump, ABD Başkanı, Diplomasi, Orta Doğu, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Bahçeli’nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti İşte anlamı Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte anlamı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Galatasaray’a Göztepe maçı öncesi müjde Galatasaray'a Göztepe maçı öncesi müjde
Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim

13:13
Beşiktaş’tan gittiğine bin pişman Mourinho, Rafa Silva’yı fena sattı
Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı fena sattı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
12:13
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
11:53
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı
ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
11:49
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
11:22
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
Konsolosluk saldırısında gözaltı sayısı arttı! Polisler hakkındaki sözlere soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 13:24:26. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.