Trump\'ın Atom Açıklamasına Yeni Zelanda Tepkisi

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ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın, yemin törenindeki hitabında kullandığı "Amerikalılar atomu parçaladı" ifadesine, bu başarıyı sahiplenen Yeni Zelandalılar tepki gösterdi.

Trump, yemin törenindeki hitabında, ABD'nin başarılarına ilişkin konuşurken "Amerikalıların çölleri aşarak Vahşi Batı'yı kazandığını, köleliği sonlandırdığını ve atomu parçaladığını" söyledi.

ABD'nin 47. Başkanı'nın atomun parçalanmasına ilişkin söyledikleri Yeni Zelandalıların tepkisine yol açtı.

Zira Yeni Zelandalılar, ülkenin Nelson kentinde doğan, "elementlerin parçalanması ve radyoaktif maddelerin kimyası konularındaki araştırmalarıyla" Nobel Kimya ödülü alan Ernest Rutherford'un, yapay bir nükleer tepkime başlatarak atomu parçalayan kişi olduğunu savunuyor.

Yeni Zelanda basınında, atomun İngiliz, Yeni Zelandalı ya da Alman bilim insanları tarafından parçalandığına dair farklı tartışmalar olduğu ancak bu bilim insanlarının hiçbirinin Amerikalı olmadığı belirtildi.

Nelson Belediye Başkanı Nick Smith, yaptığı açıklamada, Trump'ın açıklamalarına şaşırdığını, bu başarının Rutherford'a ait olduğunu ifade etti.

Smith, "atomu ilk kimin parçaladığına dair tarihi kayıtları tutmak" amacıyla ABD'nin göreve başlayacak Wellington büyükelçisini Rutherford'un anıtına çağırmak istediğini kaydetti.

Bazı kaynaklar, atomu ilk parçalayan kişinin Rutherford olduğunu, bazıları ise Rutherford'un bilinen atom modelini deneysel olarak bulan kişiyken Alman fizikçi Otto Hahn'ın atomun parçalanabileceğini deneysel olarak gösteren bilim insanı olduğunu savunuyor.

ABD Enerji Bakanlığının Tarih ve Miras Kaynakları Ofisi verileri de atomun İngiliz bilim insanı John Douglas Cockroft ve İrlandalı bilim insanı Ernest Walton tarafından parçalandığına işaret ediyor.

Veriler, Rutherford'un atomun yapısının modelini oluşturduğunu belirtiyor.