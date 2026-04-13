Trump'ın Af Politikası: Zengin ve Ünlüler İçin 'Af Endüstrisi'

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık affını kullanma şekli, Beyaz Saray'a yakın kişiler ve paralı lobiciler için rekor aflara yol açtı. Trump'ın af listesinde kripto para milyarderleri, Cumhuriyetçi siyasetçiler, TV yıldızları ve eski Honduras Cumhurbaşkanı Juan Orlando Hernández gibi isimler yer alıyor. İkinci döneminde, Ocak 2025'te başlayarak, 6 Ocak Capitol baskınıyla ilgili yaklaşık 1.600 kişiyi affeden veya cezalarını hafifleten Trump, Mart 2026 sonuna kadar bu sayıya 199 kişi daha ekledi.

Trump'ın af politikası, Kongre'ye başkanlık affını engelleme yetkisi veren bir Anayasa değişikliği tasarısı sunulmasına neden oldu. Trump, başkanlar arasında 'af sorumlusu' atayan ilk kişi olarak dikkat çekiyor. Bu sorumlu, affedilmeye değer dosyaları Trump'a önermekten ve Adalet Bakanlığı'ndaki Af Avukatı Ofisi'yle çalışmaktan sorumlu. Af bekleyenler için üç yol bulunuyor: af sorumlusuna başvurmak, Washington'daki lobiciler aracılığıyla hareket etmek veya Trump'a doğrudan ulaşmak. Lobiciler, af arayanlardan bir milyon dolardan başlayan ücretler talep ediyor ve bu durum 'af borsası' olarak adlandırılıyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, afların titiz bir süreçten geçtiğini belirtse de, son kararı Trump'ın verdiğini ve gerekçelerini açıklamak zorunda olmadığını kaydetti. Örneğin, Trump kripto borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao'yu affetti, ancak daha sonra bu kişi hakkında 'hiçbir fikri olmadığını' söyledi. Trump'ın afları, önceliği dolandırıcılık suçluları ile zengin ve ünlülere veriyor ve MAGA hareketine sadık kişileri içeriyor. Af bekleyenler listesinde Elizabeth Holmes, Sam Bankman-Fried ve Ghislaine Maxwell gibi ünlü isimler bulunuyor. Bu sistem, yeni suçlar doğurarak 'af sektörünün' kontrolden çıktığını gösteriyor.