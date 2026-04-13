Trump'ın Af Politikası: Zengin ve Ünlüler İçin 'Af Endüstrisi'

13.04.2026 15:33
ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık affı kullanımı, zengin insanlara yönelik rekor affa neden oldu. Kripto para milyarderleri, eski siyasetçiler ve ünlüler, affedilenler arasında yer alıyor. Trump'ın affetme süreci ve bunun yarattığı etki üzerine tartışmalar sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık affını kullanma şekli, Beyaz Saray'a yakın kişiler ve paralı lobiciler için rekor aflara yol açtı. Trump'ın af listesinde kripto para milyarderleri, Cumhuriyetçi siyasetçiler, TV yıldızları ve eski Honduras Cumhurbaşkanı Juan Orlando Hernández gibi isimler yer alıyor. İkinci döneminde, Ocak 2025'te başlayarak, 6 Ocak Capitol baskınıyla ilgili yaklaşık 1.600 kişiyi affeden veya cezalarını hafifleten Trump, Mart 2026 sonuna kadar bu sayıya 199 kişi daha ekledi.

Trump'ın af politikası, Kongre'ye başkanlık affını engelleme yetkisi veren bir Anayasa değişikliği tasarısı sunulmasına neden oldu. Trump, başkanlar arasında 'af sorumlusu' atayan ilk kişi olarak dikkat çekiyor. Bu sorumlu, affedilmeye değer dosyaları Trump'a önermekten ve Adalet Bakanlığı'ndaki Af Avukatı Ofisi'yle çalışmaktan sorumlu. Af bekleyenler için üç yol bulunuyor: af sorumlusuna başvurmak, Washington'daki lobiciler aracılığıyla hareket etmek veya Trump'a doğrudan ulaşmak. Lobiciler, af arayanlardan bir milyon dolardan başlayan ücretler talep ediyor ve bu durum 'af borsası' olarak adlandırılıyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, afların titiz bir süreçten geçtiğini belirtse de, son kararı Trump'ın verdiğini ve gerekçelerini açıklamak zorunda olmadığını kaydetti. Örneğin, Trump kripto borsası Binance'in kurucusu Changpeng Zhao'yu affetti, ancak daha sonra bu kişi hakkında 'hiçbir fikri olmadığını' söyledi. Trump'ın afları, önceliği dolandırıcılık suçluları ile zengin ve ünlülere veriyor ve MAGA hareketine sadık kişileri içeriyor. Af bekleyenler listesinde Elizabeth Holmes, Sam Bankman-Fried ve Ghislaine Maxwell gibi ünlü isimler bulunuyor. Bu sistem, yeni suçlar doğurarak 'af sektörünün' kontrolden çıktığını gösteriyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
Ege’de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı Ege'de hareketli anlar: Türk Sahil Güvenliği kovaladı, Yunan botu kaçtı
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi İran-ABD Müzakereleri Sonuçsuz Sona Erdi

Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump’ın ’abluka’ restine karşı çıktı
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı İşte sonuç
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
