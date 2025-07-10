Trump'ın Büyükelçi Adayı Sinha Eleştirildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Singapur için önerdiği büyükelçi adayı Anjani Sinha, ABD Senatosu'ndaki oturumda görev yapacağı bölgeyle ilgili bilgi eksikliği nedeniyle tepki gördü.

Sinha'nın, Senato oturumunda Singapur'un ABD için önemi ve diğer bölgesel detaylarla ilgili sorulara verdiği cevaplar yetersiz bulundu.

Büyükelçi adayı, ABD-Singapur ilişkileri ve Güneydoğu Asya meselelerine ilişkin soruları defalarca yanıtlayamaması nedeniyle Senato'daki onay görüşmesinde sert eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

Singapur'un Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) bir sonraki başkanlık döneminin ne zaman olacağı yönündeki sorulara, "diyalog kapanmadı" diyerek yanıt veren Sinha, "ödevini yapmamakla" eleştirildi.

Demokrat Senatör Tammy Duckworth, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki duruşmada, Güneydoğu Asya'daki ticaret, diplomasi ve bölgesel ittifaklar hakkındaki soruları yanıtlamakta zorluk çeken Sinha'nın "görevine hazır olmadığını" ifade etti.

Duckworth, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Dr. Anjani Sinha, ülkemizin Singapur'daki diplomatik misyonunu etkili bir şekilde yönetmeye son derece hazırlıksız. Benim oyumu alamayacak." ifadelerine yer verdi.

Ocak ayında Senatör Duckworth, Trump'ın Savunma Bakanı adayı Pete Hegseth'i de sorguya çekmiş, tek bir ASEAN ülkesinin ismini bile söyleyemeyen Hegseth duruşma sonrasında onaylanmıştı.

Hindistan kökenli ortopedi ve spor hekimliği cerrahı Anjani Sinha, Trump tarafından mart ayında ABD'nin Singapur Büyükelçiliği görevi için aday gösterilmişti.