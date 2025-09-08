Trump'ın Epstein'e Gönderdiği Mektup Açıklandı - Son Dakika
Trump'ın Epstein'e Gönderdiği Mektup Açıklandı

Trump\'ın Epstein\'e Gönderdiği Mektup Açıklandı
08.09.2025 23:00
Demokratlar, Trump'ın Epstein'a gönderdiği iddia edilen mektubu kamuoyuna açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ndeki Demokrat Partililer, Başkan Donald Trump'ın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e gönderdiği öne sürülen ve Trump'ın reddettiği 'cinsel içerikli' doğum günü mektubunu kamuoyu ile paylaştı.

Trump'ın inkar ettiği Epstein mektubu ortaya çıktı: Eliyle kadın silueti çizmiş

KADIN SİLUETİ ÇİZMİŞ

Trump'ın mektubunun 2003 yılında Epstein'ın doğum günü için hazırlanan hediye paketinin parçası olarak gönderildiği iddia edildi. Trump'ın adının ve imzasının bulunduğu mektupta, el çizimi gibi görünen kıvrımlı bir kadının silueti ile çerçevelenmiş bir metnin yer aldığı görüldü.

"ARKADAŞLIK HARİKA BİR ŞEYDİR..."

Mektupta, Trump'ın Epstein'e hitaben, "Arkadaşlık harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun. Her günün başka bir harika sır olmasını dilerim." ifadesini kullandığı fark ediliyor.

Trump'ın inkar ettiği Epstein mektubu ortaya çıktı: Eliyle kadın silueti çizmiş

TRUMP REDDETMİŞTİ

Trump, söz konusu mektupla ilgili haber yayımlayan The Wall Street Journal gazetesine 10 milyar dolarlık dava açmış ve mektupla ilgili tüm iddiaları reddetmişti.

Kaynak: AA

Jeffrey Epstein, İnsan Hakları, Donald Trump, Doğum Günü, Politika, Magazin, Güncel, Hukuk

