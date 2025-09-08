Trump\'ın Epstein\'e Gönderdiği Mektup Açıklandı

ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ndeki Demokrat Partililer, Başkan Donald Trump'ın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'e gönderdiği öne sürülen ve Trump'ın reddettiği 'cinsel içerikli' doğum günü mektubunu kamuoyu ile paylaştı.

KADIN SİLUETİ ÇİZMİŞ

Trump'ın mektubunun 2003 yılında Epstein'ın doğum günü için hazırlanan hediye paketinin parçası olarak gönderildiği iddia edildi. Trump'ın adının ve imzasının bulunduğu mektupta, el çizimi gibi görünen kıvrımlı bir kadının silueti ile çerçevelenmiş bir metnin yer aldığı görüldü.

"ARKADAŞLIK HARİKA BİR ŞEYDİR..."

Mektupta, Trump'ın Epstein'e hitaben, "Arkadaşlık harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun. Her günün başka bir harika sır olmasını dilerim." ifadesini kullandığı fark ediliyor.

TRUMP REDDETMİŞTİ

Trump, söz konusu mektupla ilgili haber yayımlayan The Wall Street Journal gazetesine 10 milyar dolarlık dava açmış ve mektupla ilgili tüm iddiaları reddetmişti.