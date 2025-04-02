Trump'ın Göçmen Çocuk Politikası Durduruldu - Son Dakika
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Trump'ın Göçmen Çocuk Politikası Durduruldu

Yargıç, göçmen çocukların temsil fonlarının kesilmesini geçici olarak durdurdu.

02.04.2025 08:16
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SAN ABD'de bir yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin ülkeye tek başına gelen ve ebeveyni olmayan göçmen çocukların göç mahkemelerinde temsil edilmesi için ayrılan fonların kesilmesine ilişkin planının geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

California eyaletindeki San Francisco Bölge Mahkemesi Yargıcı Araceli Martinez-Olguin, Trump yönetiminin ebeveynleri olmadan ABD'ye gelen yaklaşık 26 bin göçmen çocuğu etkileyen uygulamasına ilişkin davada kararını açıkladı.

Karar kapsamında, söz konusu uygulamanın davanın devam ettiği bu süreçte geçici olarak durdurulmasına hükmeden yargıç, "Refakatsiz çocukların hukuki temsili için devam eden finansman, göçmenlik sisteminde etkinlik ve adaleti teşvik etmektedir." ifadesini kullandı.

Yarın yürürlüğe girecek bu karar, 16 Nisan'a kadar geçerli olacak.

Trump yönetimi, ülkeye tek başına gelen ve ebeveyni olmayan göçmen çocukların göç mahkemelerinde temsil edilmesi için ayrılan fonların kesildiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine 11 hukuk grubu, "hükümetin insan kaçakçılığı karşıtı yasa kapsamında savunmasız çocuklara hukuki danışmanlık sağlama yükümlülüğü olduğunu" savunarak, Trump yönetimine dava açmıştı.

ABD'de Mültecileri Yeniden Yerleştirme Ofisi (ORR), ebeveyni veya refakatçisi olmayan çocukların göç mahkemelerinde temsil edilebilmesi için kar amacı gütmeyen kuruluşlara her yıl binlerce dolar fon sağlıyor.

Trump'ın göçmen karşıtı kararları

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın da kaldırıldığını duyurmuştu.

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'ın Göçmen Çocuk Politikası Durduruldu - Son Dakika

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