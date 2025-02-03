Trump'ın Gümrük Vergisine WSJ'den Sert Eleştiri - Son Dakika
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Trump'ın Gümrük Vergisine WSJ'den Sert Eleştiri

WSJ, Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e ek gümrük vergilerini 'tarihteki en aptal ticaret savaşı' diye nitelendirdi.

03.02.2025 12:47
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Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'den ithal edilen mallara ek gümrük vergisi getirmesini "tarihteki en aptal ticaret savaşı" olarak yorumladı.

WSJ yayın kurulunun imzasını taşıyan yazıda, Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e ek gümrük vergisi getiren kararnamesi eleştirildi.

Trump'ın, söz konusu ülkelerden ithal edilen mallara tarife uygulamasını öngören kararnamenin "anlamsız" olduğu kaydedilen yazıda, bu durumun "tarihteki en aptal ticaret savaşı" olduğu vurgulandı.

Bu zamana kadarki ticari ilişkilerin tüm tarafların çıkarına olduğu belirtilen yazıda, ek gümrük vergilerinin otomotivden tarıma birçok sektörü olumsuz etkileyeceğinin altı çizildi.

WSJ'nin yazısında, 4 Şubat'ta uygulamaya girmesi planlanan kararname için "ABD'ye uyuşturucu akışını engellemek ve ülkenin güvenliğini artırmanın gerekçe gösterildiği" ancak ABD'deki uyuşturucu kaçakçılığı sorununun yeni olmadığı aktarıldı.

Trump WSJ'yi hedef aldı

Trump ise Truth Social sosyal medya hesabından WSJ'yi hedef alan paylaşım yaptı.

Gazeteyi "Yalan Haber Wall Street Journal" olarak nitelendiren Trump, ABD'yi seven kişilerin kararlarını destekleyeceği, tarifelere karşı olanların ise "Çin ya da bazı şirketler tarafından kontrol edildiğini" ileri sürdü.

Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e tarife kararnamesi

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat'ta Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan ithalata ek gümrük vergisi getirilmesini öngören bir kararname imzalamıştı.

Beyaz Saray'dan yayımlanan açıklamada, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirildiği duyurulmuştu.

Tarifelerin "ulusal çıkarları korumak için güçlü bir araç" olduğu vurgulanan açıklamada, Başkan Trump'ın elindeki araçları kullanarak "Amerikan halkının güvenliğini ve ulusal güvenliği ön planda tutan kararlı adımlar" attığı ifade edilmişti.

Trump, bu ülkelerden ABD'ye düzensiz göç ve fentanil akışı ile ticaret açıklarını bu tarifelerin gerekçesi olarak göstermiş, tarifelerin 4 Şubat'ta ABD yerel saatiyle gece yarısından sonra yürürlüğe gireceği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'ın Gümrük Vergisine WSJ'den Sert Eleştiri - Son Dakika

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