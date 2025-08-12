Trump'ın Güvenlik İlanı Tedirgin Edici

ABD'nin başkenti Washington'ın Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser, Başkan Donald Trump'ın kentte güvenliği sağlamak ve suç oranını düşürmek amacıyla "kamu güvenliği acil durumu" ilan etmesinin "tedirgin edici" olduğunu belirtti.

Başkent Washington'ın Belediye Başkanı Bowser, Trump'ın kararı sonrası basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Bowser, söz konusu acil durum ilanına değinerek, "Bugünkü bu eylem tedirgin edici ve eşi benzeri görülmemiş olsa da (Trump'ın) geçmişteki bazı söylemleri göz önüne alındığında, bunun bizi tamamen şaşırttığını söyleyemem." dedi.

Kovid-19 virüsünün etkili olduğu dönemlerden sonra şehirdeki suç oranlarının arttığını hatırlatan Bowser, yine de 2023'ten sonra bunun düşüş eğiliminde olduğunu vurguladı.

Bowser, "Ancak şiddet suçlularını sokaklarımızdan uzaklaştıracak ve polis memurlarımıza daha fazla yöntem sağlayacak yasaları ve taktikleri hızla yürürlüğe koymak için çalışıyoruz, bu yüzden suç oranlarında büyük bir düşüş gördük." diye konuştu.

Kenti daha güvenli hale getirmenin yollarını aramaya devam ettiğine dikkati çeken Bowser, "Federal hükümetle işbirliği yaparak, şehrimiz için yapılması gerekenleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Washington'da "kamu güvenliği acil durumu" ilanı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Washington'da güvenliği sağlamak, suç oranlarını düşürmek ve kenti evsizlerden arındırmak amacıyla bir dizi yeni tedbir aldıklarını duyurmuştu.

Kentte güvenliği sağlamak ve suç oranını düşürmek amacıyla "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden Trump, kent polisini federal kontrol altına alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıklamıştı.

Washington'daki suç oranlarının dünyadaki birçok başkentten çok yüksek olduğunu resmi veriler üzerinden anlatan Trump, bunun kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı. Trump, "kamu güvenliği acil durumu" ilan ettiğini söylemişti.