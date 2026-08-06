Trump'ın Hegseth'e Sert Çıkışı - Son Dakika
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Trump'ın Hegseth'e Sert Çıkışı

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Trump, İran'a yönelik mühimmat azalması konusunda Hegseth'i yanılttığını iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırılarda kullanılan füzelerin azaldığı konusunda "yanlış yönlendirildiği" gerekçesiyle ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'e sert çıktığı iddia edildi.

Washington Post'un haberine göre, ismi paylaşılmayan kaynaklar konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, Trump'ın geçen hafta Camp David'de yaptığı kabine toplantısı marjında Hegseth'ten İran'a karşı kullandıkları askeri mühimmata ilişkin bilgi vermesini istediğini belirtti.

Kaynaklar, Trump'ın, "mühimmatın son derece azaldığı konusunda yanlış yönlendirildiği" gerekçesiyle Hegseth'ten açıklama talep ettiğini öne sürdü.

Trump'ın "mühimmat konusunun çözüldüğünü düşündüğünü" dile getirdiğini aktaran kaynaklar, özellikle uzun menzilli güdümlü füzelerle hava savunmasında kullanılan önleyici füzelerin sayılarının az olmasının, İran'a ek saldırılar düzenlenmemesinin sebebi olduğunu iddia etti.

Kaynaklar, Trump'ın sert çıkışına karşı Hegseth'in kendini savunduğunu ve mühimmatların azalmasından Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Feinberg'i sorumlu tuttuğunu ileri sürdü.

Bu kaynaklar, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının uzun sürmesinin ve yol açtığı maliyetin, Trump'ın Hegseth'e olan güvenini sarstığını savundu.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Washington Post'a yaptığı açıklamada "Bu yüzde 100 yalan haber. Hiçbir zaman (bu olay) olmadı. Başkan Trump, Bakan Hegseth'e son derece güveniyor." ifadelerini kullanarak iddiaları reddetti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell ise yaptığı açıklamada "Bakan Hegseth, kimseyi mühimmat durumuyla ilgili yanlış yönlendirmedi ve Bakan Yardımcısı Feinberg'i suçlamadı. Azalan mühimmat, iç anlaşmazlıklar ve Bakan'ın İran'a yönelik tutumuna ilişkin iddialar aynı şekilde kurmacadır." dedi.

Wall Street Journal gazetesinin 27 Temmuz'daki haberinde, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in, "azalan mühimmatı" gerekçe göstererek İran'a yönelik olası kapsamlı saldırılar konusunda endişelerini dile getirdikleri öne sürülmüş, Trump ise iddiaları yalanlayarak "ülkesinin dünyada herkesten çok mühimmatının bulunduğunu" savunmuştu.

CNN'e konuşan kaynaklar ise ABD'li komutanların, Pentagon'un mühimmat stokunun "tehlikeli derecede düşük" olduğu uyarısında bulunduğunu ve ordunun, kritik bir füze savunma sistemine ait önleyici füzelerin neredeyse yüzde 80'ini tükettiğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA

Donald Trump, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın Hegseth'e Sert Çıkışı - Son Dakika

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