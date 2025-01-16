Trump'ın Kabine Adayları Senato'da Konuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump'ın Kabine Adayları Senato'da Konuştu

Trump, Adalet ve Ulaştırma bakanlıkları için adaylarını Senato'da açıkladı, tartışmalar yaşandı.

16.01.2025 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kabinesini kurmak için Adalet ve Ulaştırma bakanlıkları ile Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörlüğüne aday gösterdiği isimler, Senato'da düzenlenen onay oturumlarında konuştu.

İlgili bakanlıkların Senato komiteleri, adaylar için ayrı ayrı onay oturumları düzenledi.

Adalet Bakanlığı için Trump'ın aday gösterdiği eski Florida Başsavcısı Pam Bondi, Senato Adalet Komitesi üyelerinin karşısında adaylığının onaylanması halinde Adalet Bakanlığını siyasetten bağımsız bir kurum haline getireceğini savundu.

Bondi, Adalet Bakanlığının, Beyaz Saray ile bakanlık arasındaki temasları sınırlama politikasını takip edeceğini belirterek "Adalet Bakanlığı ofisini siyasallaştırmayacağım. İnsanları sadece siyasi bağlantıları yüzünden hedef almayacağım." şeklinde konuştu.

Demokrat senatörlerin, Trump'ın isteklerine karşı nasıl duracağı konusundaki sorularına ise Bondi, Trump'ın Adalet Bakanlığı meselelerine dahil olma konusunda "kesin bir hakkı" olduğunu söyledi.

Bondi ile Demokrat senatörler arasında, özellikle Trump'a yönelik açılan davalar ve 6 Ocak 2020 Kongre baskınına katılanlar için af çıkarıp çıkarmayacağı konusundaki soru cevap bölümünde zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Ulaştırma Bakanı adayından, hava yolu sektörüne güveni yeniden tesis etme sözü

Trump'ın Ulaştırma Bakanlığına aday gösterdiği eski Wisconsin Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Sean Duffy de onay oturumundaki açılış konuşmasında adaylığı için Trump'a teşekkür etti.

Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesinin düzenlediği oturumda Duffy, ABD'nin kritik altyapılarının bakım ve inşasına önem vereceğini kaydederek, özellikle Boeing'deki sorunlar da dahil son zamanlarda hava yolu ulaşımında yaşanan problem için Amerikalıların hava yolu endüstrisine olan güvenini yeniden tesis etme sözü verdi.

Duffy, "En iyi ve en parlak hava trafik kontrolörlerini istiyoruz. Sistemlerimizi son teknolojiyle modernize etmeliyiz. Boeing'e olan küresel güveni yeniden tesis etmek ve semalarımızın güvenli olduğundan emin olmak için Kongre ile birlikte çalışacağım." diye konuştu.

Trump'ın Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörlüğüne aday gösterdiği Russell Vought da bugün yapılan Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komitesinin onay oturumunda, finansman kavgaları nedeniyle hükümeti kapatmak için baskı yapmayacağını söyledi.

Vought, Trump'ın ilk döneminde, bütçe direktörlüğü ekibinde görev yaptığını ve o dönemde hükümetin 35 gün boyunca tarihin en uzun süre "kapanmasını" yaşadığını hatırlatarak, "Bunun federal hükümet üzerindeki etkisini biliyorum." dedi.

İçişleri Bakanı adayı Doug Burgum, İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanı adayı Scott Turner, Hazine Bakanı adayı Scott Bessent ve ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) yönetici adayı Lee Zeldin için Senato'da yarın ayrı ayrı onay oturumları yapılacak.

Kaynak: AA

Donald Trump, Donald Trump, Beyaz Saray, Politika, Ekonomi, Kabine, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın Kabine Adayları Senato'da Konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım’la arasındaki para alışverişini böyle anlattı Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'la arasındaki para alışverişini böyle anlattı
16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
23:19 Eşine bunu yapan yandı Mahkemeden emsal boşanma kararı Eşine bunu yapan yandı! Mahkemeden emsal boşanma kararı
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:49 Bağcılar’da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 17:11:37. #1.11#
SON DAKİKA: Trump'ın Kabine Adayları Senato'da Konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.