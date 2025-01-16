Trump'ın Kabine Adayları Senato'da Konuştu

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NEW ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kabinesini kurmak için Adalet ve Ulaştırma bakanlıkları ile Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörlüğüne aday gösterdiği isimler, Senato'da düzenlenen onay oturumlarında konuştu.

İlgili bakanlıkların Senato komiteleri, adaylar için ayrı ayrı onay oturumları düzenledi.

Adalet Bakanlığı için Trump'ın aday gösterdiği eski Florida Başsavcısı Pam Bondi, Senato Adalet Komitesi üyelerinin karşısında adaylığının onaylanması halinde Adalet Bakanlığını siyasetten bağımsız bir kurum haline getireceğini savundu.

Bondi, Adalet Bakanlığının, Beyaz Saray ile bakanlık arasındaki temasları sınırlama politikasını takip edeceğini belirterek "Adalet Bakanlığı ofisini siyasallaştırmayacağım. İnsanları sadece siyasi bağlantıları yüzünden hedef almayacağım." şeklinde konuştu.

Demokrat senatörlerin, Trump'ın isteklerine karşı nasıl duracağı konusundaki sorularına ise Bondi, Trump'ın Adalet Bakanlığı meselelerine dahil olma konusunda "kesin bir hakkı" olduğunu söyledi.

Bondi ile Demokrat senatörler arasında, özellikle Trump'a yönelik açılan davalar ve 6 Ocak 2020 Kongre baskınına katılanlar için af çıkarıp çıkarmayacağı konusundaki soru cevap bölümünde zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Ulaştırma Bakanı adayından, hava yolu sektörüne güveni yeniden tesis etme sözü

Trump'ın Ulaştırma Bakanlığına aday gösterdiği eski Wisconsin Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Sean Duffy de onay oturumundaki açılış konuşmasında adaylığı için Trump'a teşekkür etti.

Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesinin düzenlediği oturumda Duffy, ABD'nin kritik altyapılarının bakım ve inşasına önem vereceğini kaydederek, özellikle Boeing'deki sorunlar da dahil son zamanlarda hava yolu ulaşımında yaşanan problem için Amerikalıların hava yolu endüstrisine olan güvenini yeniden tesis etme sözü verdi.

Duffy, "En iyi ve en parlak hava trafik kontrolörlerini istiyoruz. Sistemlerimizi son teknolojiyle modernize etmeliyiz. Boeing'e olan küresel güveni yeniden tesis etmek ve semalarımızın güvenli olduğundan emin olmak için Kongre ile birlikte çalışacağım." diye konuştu.

Trump'ın Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörlüğüne aday gösterdiği Russell Vought da bugün yapılan Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komitesinin onay oturumunda, finansman kavgaları nedeniyle hükümeti kapatmak için baskı yapmayacağını söyledi.

Vought, Trump'ın ilk döneminde, bütçe direktörlüğü ekibinde görev yaptığını ve o dönemde hükümetin 35 gün boyunca tarihin en uzun süre "kapanmasını" yaşadığını hatırlatarak, "Bunun federal hükümet üzerindeki etkisini biliyorum." dedi.

İçişleri Bakanı adayı Doug Burgum, İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanı adayı Scott Turner, Hazine Bakanı adayı Scott Bessent ve ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) yönetici adayı Lee Zeldin için Senato'da yarın ayrı ayrı onay oturumları yapılacak.