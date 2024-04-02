Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında yetişkin filmlerinde oynayan bir kadına 2016 başkanlık seçimlerinde yasa dışı şekilde "sus payı" ödemesi suçlamasıyla açılan davada getirilen konuşma yasağının kapsamı artırıldı.
The Hill gazetesinin haberine göre, Trump'ın yetişkin filmlerinde oynayan bir kadına 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödediği iddiasıyla açılan davaya bakan hakim Juan Merchan, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Hakim Merchan, Truth Social sosyal medya platformunda kızına yönelik paylaşımlar yapan Trump'ın uygulayacağı konuşma yasağı kararının kapsamının hakimin ailesini de kapsayacak şekilde genişlettiğini duyurdu.
Merchan, "(Trump'ın) Davalarına atanan görevlilerin aile üyelerine saldırma eğilimi hiçbir meşru amaca hizmet etmemektedir. Bu davranış sadece davalara katılmak üzere görevlendirilen veya mahkemeye çağrılan kişilere, sadece kendilerinin değil, aile üyelerinin de Trump'ın saldırısına maruz kalabileceği korkusunu aşılamaktadır." ifadesini kullandı.
Söz konusu karar, jüri üyeleri, görgü tanıkları ve "tüm danışman ve görevlilerin aileleri"nin yanı sıra Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg ve Merchan'ın aile üyelerini de kapsıyor.
Trump sosyal medya platformu Truth Social'da, ABD Başkanı Joe Biden, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris gibi isimlerle çalışan siyasi danışmanlık firmasında yöneticilik yapan Merchan'ın kızı Loren'in fotoğrafının yer aldığı bağlantı paylaşmıştı.
Trump'ın avukatları, başkanlık seçimleri nedeniyle, ilgili paylaşımların "mevcut ortamda gerekli ve uygun" olduğunu savunarak, kızı Loren Merchan'ın iş bağlantıları nedeniyle hakimin davadan çekilmesini talep etmişti.
Son Dakika › Güncel › Trump'ın konuşma yasağı kararı genişletildi - Son Dakika
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre Kilis Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li Hakan Bilecen, görevi Belediye Başkanı Servet Ramazan'dan devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Ramazan, görev süresi boyunca projeleri tamamladığını belirtirken, Bilecen ise kendisine oy verenlere ve vermeyenlere teşekkür ederek, Kilis'in kazandığını söyledi.
Mucur ilçesinde yapılan seçimlerde MHP temsilcilerinin itirazı, İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi. MHP, oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kuruluna başvuracak.
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden BBP İskenderun Belediye Başkan adayı Muzaffer Sezgin'in cenazesi Sakarya Yeni Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Çankaya Mezarlığı'nda defnedildi. Sezgin'in ailesi, yakınları ve parti üyeleri törene katıldı. Sezgin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde BBP'den aday olmuş ve 340 oy almıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü görevlileri, Üsküdar Salacak sahilinde yüzmek için denize giren ve gözden kaybolan bir şahsın cesedine ulaştı. Kayıp şahıs, Üsküdar Sahil ile Kız Kulesi arasında sualtında cansız olarak bulundu.
Adana'da iki muhtar adayının oy pusulalarında azaların ünvanlarını yazdırmaları nedeniyle 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ndeki adaylıkları iptal edildi. İlçe Seçim Kurulu tarafından yapılan iptal sonucunda, Cemalpaşa Mahallesi'nde Nerjin Cevher Çamurdan, Kurtuluş Mahallesi'nde ise Nevin Biçer muhtar seçildi.
Erzincan'da, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan kaçak kazı yapan 5 şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda kullanılan kazma ve kürekler ile üzerinde Arapça harflerin yazılı olduğu bir mermer parçası ele geçirildi.
CHP'nin itirazı üzerine Boğazlıyan ilçesindeki 13 bin 619 seçmenin kayıtlı olduğu 45 sandık için oylar yeniden sayıldı. Yapılan sayım sonucunda AK Parti adayı Gökhan Coşar'ın oyu 5 bin 472'ye yükseldi, CHP adayı Sinan Budak'ın oyu ise 5 bin 267'ye düştü. Kesin olmayan sonuçlara göre Boğazlıyan Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Gökhan Coşar kazandı.
Sudan'ın başkenti Hartum'un güneyindeki mahallelerde yaşayan birçok kişi, Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yaklaşık bir yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle iftarlarını evde yapmak zorunda kalıyor. Ramazan'da sokak iftarı düzenlemek, Sudan'da köklü bir gelenek. Ancak çatışmalar ve güvenlik eksikliği nedeniyle bu yıl sokak iftarları gerçekleştirilemiyor.
AK Parti Develi Belediye Başkan Adayı Adem Şengül, 14 bin 523 oy alarak belediye başkanı seçildi. Develi'de yapılan seçim sonuçlarına göre, Şengül en fazla oy alan aday oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?