Trump'ın Liderliği ve Orta Doğu Başarıları

Güncel

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de sağlanan ateşkes ve esir anlaşmasının Trump'ın küresel sahnedeki gücünü ve ona duyulan saygıyı ortaya koyduğunu söyledi.

Witkoff, Capitol One Arena'da Trump için düzenlenen törende konuştu.

Trump'ın liderliğinin, Orta Doğu'da ilerleme ve istikrar için neler yapılabileceğini "tekrar tanımladığını" belirten Witkoff, Trump'ın pragmatik yaklaşımı sayesinde en "kemikleşmiş ihtilafların" bile çözülebileceğini ifade etti.

Witkoff, Trump'ın politikaları sayesinde Gazze'de esirlerin serbest bırakıldığını belirterek "Bu başarı, Başkan Trump'ın küresel sahnede liderliği ve ona duyulan saygıyı ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın sonuç odaklı politikalarının Orta Doğu'da çok iyi bilindiğine işaret ederek "Orta Doğu'daki liderler Trump'ın söylediklerinde kararlı olduğunu biliyor. Bürokratik engelleri ve tıkanıklıkları aşma, somut sonuçlara odaklanma yeteneği, oyunun kurallarını değiştiriyor. Bu, bana hassas müzakerelere tam anlamıyla ABD'nin desteğini arkamda hissederek yaklaşma güvenini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Açık çek dönemi sona erdi"

Başkan Trump'ın liderliğindeki ortaklıkların adil olması gerektiğini kaydeden Witkoff, "Kendi kalkınmalarını finanse etmeye yanaşmayan ülkelerin mali yükünü taşımayı artık bırakıyoruz. Açık çek dönemi sona erdi." diye konuştu.

Witkoff, istikrarlı ve müreffeh bir Orta Doğu'nun ulaşılamaz bir hayal olmadığını belirterek bunun, güçlü liderlik ve sarsılmaz bir bağlılıkla sağlanabileceğini söyledi.