Trump'ın Ordu Politikasına Durdurma - Son Dakika
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Trump'ın Ordu Politikasına Durdurma

Federal yargıç, Trump'ın cinsiyet değiştiren bireylerin orduya katılımını engelleyen kararını durdurdu.

19.03.2025 05:16
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ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın cinsiyet değiştiren bireylerin orduya katılmasını engelleyen kararnamesini geçici olarak durdurdu.

ABD Bölge Yargıcı Ana Reyes, cinsiyet değiştirmiş asker ve orduya katılmak isteyen kişilerin Trump yönetimine karşı açtığı davada kararını açıkladı.

Cinsiyet değiştirmiş 6 asker ve orduya katılmak isteyen 2 cinsiyet değiştiren kişiyi temsil eden avukatların ihtiyati tedbir talebini kabul eden Reyes, bu kararın kamuoyunda hararetli tartışmalara yol açacağını ifade etti.

Reyes, orduda hizmet çağrısına cevap veren herkesin saygıyı hak ettiği görüşünü paylaşarak Trump yönetiminin temyize başvurmasına zaman tanımak amacıyla kararın 21 Mart'ta yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Trump, 28 Ocak'ta, eski Başkan Joe Biden yönetiminin bu konudaki politikasını tersine çevirerek, cinsiyet değiştirenlerin orduya katılmasını engelleyen başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

Böylece Trump, ABD hükümetinin resmi politikasını "erkek ve kadın olarak sadece iki cinsiyet vardır" şeklinde revize ettikten sonra orduda da benzer bir adım atmıştı.

Kaynak: AA

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