Trump\'ın Yemin Töreninde Ukrayna\'ya Gizli Gönderme

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WASHINGTON, 21 Ocak (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günkü yemin töreninde yaptığı konuşmada Ukrayna'daki çatışmalardan doğrudan söz etmedi. Aynı gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ülkesinin yeni ABD yönetimiyle çatışmalar konusunda temaslarda bulunmaya hazır olduğunu söylemişti.

Trump yemin konuşmasında, "Yabancı ülkelerin sınırlarının savunulması için sınırsız fon sağlayan ama ABD'li seçmenleri ve daha da önemlisi kendi halkını savunmayı reddeden bir hükümetimiz vardı" dedi. Trump'ın bu ifadeleri, Joe Biden yönetiminin Ukrayna-Rusya çatışmasından Kiev'in galip olarak çıkması için "çatışma ne kadar sürerse sürsün" Ukrayna'ya askeri destek sağlama politikasına üstü kapalı gönderme olarak yorumlandı.

Trump konuşmasında, "Başarımızı sadece kazandığımız savaşlarla değil, sona erdirdiğimiz savaşlarla ve en önemlisi de hiç girmediğimiz savaşlarla ölçeceğiz" ifadelerini kullandı. Trump, daha önce de birçok kez Şubat 2022'de başlayan Ukrayna'daki çatışmaların, o dönemde kendisinin ABD başkanı olması halinde hiç yaşanmamış olacağını ileri sürmüştü.

Yemin töreninin hemen ardından Trump'ın ifadeleri ABD medyasında analiz edilmeye başlandı. Bu analizlerde göreve geldikten sonra Ukrayna'daki çatışmaya hızlı şekilde son vereceğini söyleyerek övünen Trump'ın neden bu çatışmadan kasten bahsetmediğine dair yorumlar yapıldı. Trump kısa süre önce Putin ile görüşmeye yönelik hazırlıkların yapıldığını da belirtmişti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, pazartesi günü Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda Moskova'nın hiçbir zaman diyaloğu reddetmediğini ve her zaman tüm ABD yönetimleriyle işbirliğine açık olduğunu söyledi.

Rus lider ayrıca Trump'ı göreve başlaması dolayısıyla tebrik etti.