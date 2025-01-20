Trump'ın Yemin Törenine Yüksek Güvenlik - Son Dakika
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Trump'ın Yemin Törenine Yüksek Güvenlik

Trump\'ın Yemin Törenine Yüksek Güvenlik

Trump'ın yemin töreni kapalı alanda yapılacak, güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

20.01.2025 16:55
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(ANKARA) - ABD'nin 47'inci Başkanı olacak Donald Trump'ın yemin töreni, aşırı soğuk hava nedeniyle ABD Kongre binasının önünden kapalı bir alana alınsa da açılış geçit töreni, 20 bin kişiye ev sahipliği yapacak Capitol One Arena'da gerçekleştirilecek. ABD güvenlik güçlerinin hem açılış töreni hem de yemin töreni boyunca yüksek güvenlik önlemleri aldığı ve tehlikelere karşı alarmda olduğu bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde, yeni yılın ilk gününde, New Orleans'ta 14 kişinin ölümüne neden olan kamyon saldırısı ve Las Vegas'ta bir Trump otelinin önünde meydana gelen Tesla Cybertruck bombalamasının, ABD kolluk kuvvetlerini yüksek alarmda tuttuğu bildirildi.

Haberlere göre, açılış töreni, federal, eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri tarafından yoğun bir şekilde güvenlik altına alınacak. Güvenlik önlemlerine, ABD Gizli Servisi, FBI, Kongre Binası Polisi ve Ulusal Muhafız birimleri de dahil olacak. Kongre Binası ve çevresindeki alanlar, güvenlik çemberi barikatları, kontrol noktaları ve gözetim alanlarıyla çevrilmeye başlandı. Ayrıca, keskin nişancılar ve diğer uzman güvenlik ekipleri, olası tehditleri izlemek üzere çatılara ve diğer görüş noktalarına konuşlandırılacak.

Trump'ın yemin töreni için yaklaşık 230 metre yükseklikte son teknoloji ürünü bir polis helikopteri devriye gezecek. Tören boyunca kalabalık üzerinde uçacak helikopter, çevredeki şüpheli araçları, nakliye araçları, insan topluluklarını ve çatıları herhangi bir tehlikeye karşı kontrol edecek.

ABD Başkanı'nın resmi yemin töreni, kapalı alanda yapılsa da Washington D.C. polisi, güvenlikli alanın dışında şiddet içeren protestolara karşı da teyakkuz halinde bekleyecek. Başkentin sokaklarında binlerce polis, devriye gezmeleri için görevlendirildi.

Trump, ayrıca gizli servisin yakın koruması altında olacak. Trump'a yönelik geçtiğimiz aylarda suikast girişimlerini soruşturan ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, ABD Gizli Servisi'ni kötü planlama ve yerel kolluk kuvvetleriyle iletişim ve koordinasyondaki aksaklıklar nedeniyle suçlamıştı.

Kaynak: ANKA

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