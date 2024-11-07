Trump'ın Zaferi Çin Basınında

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ABD'de düzenlenen başkanlık seçiminde Donald Trump'ın elde ettiği galibiyet, Çin basınında geniş yankı uyandırırken iyimser ama ihtiyatlı bir tutuma işaret eden başlıklarla ele alındı.

Tüm dünya gibi Çin basını da ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini yakından takip etti. Trump'ın zafer elde ettiği seçim, Çin'deki bazı basın organlarında "kutuplaştırıcı" olarak değerlendirilirken, sonucu da ABD ve Çin ilişkilerinde yeni bir sayfanın açılması beklentisi ile karşılandı.

Ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organı "People's Daily" gazetesi, seçimi "ABD tarihindeki en kutuplaştırıcı seçim" olarak tanımlarken, "ABD kamuoyunda derin endişe" ve "Seçmenlerin neredeyse yarısı ABD demokrasisini sorguluyor" başlıklarını kullandı.

Xinhua ajansının haberlerinde kullandığı "ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ı derinden bölünmüş bir ülkede zorluklar bekliyor", "ABD hisse senetleri Trump'ın zaferinin getirdiği iyimserlikle rekor seviyelere yükseldi" gibi başlıklar ajansın seçim sonuçlarına ılımlı bir yaklaşım gösterdiğini ortaya koydu.

China Daily gazetesinin haberlerinde de ABD-Çin ilişkilerinin geleceğine dair umutlu bir bakış açısı sergilendiğini gösteren "Dünyanın en önemli ikili ilişkisi için yeni bir başlangıç şansı", "En büyük iki ekonomi için yeni bir başlangıç mı yoksa eski kalıplar mı?" başlıkları yer aldı.

Gazetedeki "Çin-ABD ilişkilerinin yeni geleceği için pragmatik bir yaklaşım gerekiyor" ve benzeri başlıklar ise ABD-Çin ilişkilerinde yeni bir yaklaşım beklendiğine işaret etti.

ÇKP'nin yayın organı Global Times gazetesinin de "Trump zaferini ilan ederken Çin Dışişleri Bakanı, Çin'in ABD ile ilişkilerini karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği temelinde ele aldığını söyledi" gibi ifadeleri kullanması dikkati çekti.

Öte yandan, "ABD, Çin'in yüksek teknoloji yatırımlarına getirdiği kısıtlamalarla kendini derin bir çukura attı" gibi başlık kullanan gazete, Trump'ın galibiyetine olumsuz bakmasa da geçmişte yaşanan gerginliklerin unutulmadığı mesajı verdi.

South China Morning Post'un (SCMP) haberlerinde ise Trump'ın galibiyetinin genel olarak olumlu karşılandığı görüldü.

Gazetenin "Trump, 2024 ABD seçimleri için beklentileri nasıl aştı?" ve "ABD'deki Çinli-Amerikalı bilim insanları neden bir sonraki Trump döneminin öncekinden daha iyi olacağını umuyor?" başlıklarını kullandı.