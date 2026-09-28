Trump Iowa'ya 15 milyar dolarlık çelik yatırımını duyurdu, üretim 2030'da planlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, madencilik şirketi Mesabi Metallics'in Iowa'da 15 milyar dolarlık çelik tesisi kuracağını açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da söz konusu yatırıma ilişkin duyuru yaptı.

Mesabi Metallics'in Iowa'da "ABD tarihindeki en büyük çelik tesisini" kuracağını belirten Trump, tesisin tamamlandığında şirketin Minnesota'daki madeninden çıkarılan demir cevherini kullanarak yılda 10 milyon ton çelik üreteceğini söyledi.

Trump, söz konusu madenin 50 yılı aşkın süredir ABD'de açılan ilk yeni demir cevheri madeni olduğunu ve yüksek kaliteli cevhere sahip bulunduğunu belirterek, "Bu çelik burada, ABD'de çıkarılacak, eritilecek ve üretilecek. Bu oldukça sıra dışı bir durum." dedi.

Projenin 6 bine kadar yeni inşaat işi ile yaklaşık 2 bin imalat ve madencilik işi oluşturmasının ve ABD ekonomisine 95 milyar dolar katkı sağlamasının beklendiğini belirten Trump, tesisin dünyanın en kaliteli ve uygun fiyatlı çeliklerinden bazılarını üreteceğini kaydetti.

Trump, göreve başlamasından kısa süre sonra ithal çeliğe yüzde 50 tarife getirdiğini anımsatarak, şimdi ülkenin çelik sektörünün yeniden canlandığını savundu.

Çelik ithalatını milyonlarca ton azalttıklarını kaydeden Trump, ABD'nin 26 yıl sonra ilk kez çelik üretiminde Japonya'yı geride bıraktığını belirtti.

ABD basınındaki bilgilere göre, Iowa'daki tesiste çelik üretiminin 2030'da başlaması planlanıyor.

Tesisin ilk aşamasında yıllık 7,5 milyon ton çelik üretilmesi, nihai kapasitesinin ise yıllık 10 milyon tona ulaşması öngörülüyor.