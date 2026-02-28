Trump: İran 2024 seçimlerine müdahale etmeye çalıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: İran 2024 seçimlerine müdahale etmeye çalıştı

28.02.2026 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'ın 2020 ve 2024 seçimleri için müdahale girişimlerinde bulunduğunu iddia etti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, İran'ın 2020 ve 2024 ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalıştığını öne süren bir haber paylaştı.

ABD Başkanı Trump, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldrırılarını başlatmasının ardından yaptığı paylaşımda "İran, 2020 ve 2024 seçimlerinde Trump'ın kazanmasını engellemeye çalıştı ve şimdi ABD ile yeniden savaşa sürüklendi" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı dijital haber platformu Just the News tarafından yayımlanan bir haberin başlığını paylaşarak, İran'ın kendisinin seçimi kazanmasını engellemeye yönelik girişimlerini, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarıyla ilişkilendiren ifadeleri öne çıkardı. Haberde, ABD Adalet Bakanlığı'nın Eylül 2024'te, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup üç kişiyi, Trump'ın yeniden seçim kampanyasına yönelik başarılı bir siber saldırı düzenlemekle suçladığı hatırlatılılıyor.

Dönemin ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, söz konusu suçlamalarla ilgili açıklamasında, İran'ın seçimler öncesinde siber faaliyetlerini giderek daha saldırgan hale getirdiğini savunmuştu.

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump: İran 2024 seçimlerine müdahale etmeye çalıştı - Son Dakika

ABD ordusu, Trump’a İran’a saldırı seçeneklerini sundu Masada 3 ihtimal var ABD ordusu, Trump'a İran'a saldırı seçeneklerini sundu! Masada 3 ihtimal var
Belediye başkanını başörtüsü üzerinden hedef almıştı: 5 yıla kadar hapis istendi Belediye başkanını başörtüsü üzerinden hedef almıştı: 5 yıla kadar hapis istendi
Galatasaray’ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
CHP’li Belediye Başkanı’ndan Bakan Kurum’a teşekkür CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür
Tunceli’de kar kalınlığı insan boyunu aştı Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu aştı

15:26
Serdal Adalı, Kocaelispor maçını taraftarlarla izleyecek
Serdal Adalı, Kocaelispor maçını taraftarlarla izleyecek
14:58
İsrail, İran’ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
İsrail, İran'ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
14:38
İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney’in Tahran’daki konutu tamamen yok oldu
İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney'in Tahran'daki konutu tamamen yok oldu
14:30
ANKA’nın İncirlik’teki canlı yayına jet soruşturma
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
13:57
Orta Doğu’da yeni savaş ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 15:31:11. #7.11#
SON DAKİKA: Trump: İran 2024 seçimlerine müdahale etmeye çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.