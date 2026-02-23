Savaş hiç olmadığı kadar yakın! Trump vuracağı yerleri bile söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savaş hiç olmadığı kadar yakın! Trump vuracağı yerleri bile söyledi

Savaş hiç olmadığı kadar yakın! Trump vuracağı yerleri bile söyledi
23.02.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ordusunun Orta Doğu'daki askeri hazırlıklarını tamamladığı ve Başkan Donald Trump'tan gelecek saldırı emrini beklediği bildirildi. Bölgeye son yılların en kapsamlı askeri yığınağı yapılırken Trump'ın, İran'a yönelik önce hedefli, ardından daha geniş kapsamlı bir askeri saldırı seçeneğini değerlendirdiği iddia edildi. Hedefli saldırıların adresinin bile belli olduğu ifade edildi.

ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığı 2003'ten bu yana görülmüş en yüksek seviyeye çıktı. ABD'li savunma yetkilileri, ordunun tüm unsurlarıyla hazır konumda bulunduğunu ve Trump'ın kararının beklendiğini ifade etti.

MÜZAKERE DEVAM EDERKEN YIĞINAK SÜRÜYOR

New York Times gazetesinin, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, iki ülke arasında Umman'ın aracılığında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turunun Cenevre'de yapılması planlanırken, Trump yönetimi müzakerelerin başarısız olması ihtimaline karşı askeri seçenekleri masada tutuyor.

"ABD HEDEFLİ SALDIRI YAPACAK"

Kaynaklar, Trump'ın, diplomatik girişimlerin sonuç vermemesi halinde İran yönetimine nükleer silah üretme kapasitesinden vazgeçmesi gerektiğini göstermek amacıyla "hedefli saldırı" seçeneğine daha yakın olduğunu ileri sürdü.

İŞTE VURALACAĞI İFADE EDİLEN YERLER

Bu kapsamda değerlendirilen hedefler arasında İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu karargahı, nükleer tesisler ve balistik füze altyapısının bulunduğunu savunan kaynaklar, söz konusu hamlenin de işe yaramaması durumunda Trump'ın, İran yönetimini iktidardan uzaklaştırmayı hedefleyen "daha geniş çaplı bir askeri operasyonu" değerlendirdiğini danışmanlarına ilettiğini öne sürdü. Kaynaklar, yönetim içinde, bu hedefe yalnızca hava saldırılarıyla ulaşılıp ulaşılamayacağı konusunda tereddütler bulunduğunu belirtti.

YENİ ÖNERİ DE GÜNDEMDE

Öte yandan, askeri gerilimi önlemeye yönelik yeni bir önerinin de gündemde olduğunu iddia eden kaynaklar, İran'ın yalnızca tıbbi araştırma ve tedavi amaçlı, son derece sınırlı bir nükleer zenginleştirme faaliyetine izin verilmesi seçeneğinin tartışıldığını kaydetti.

Kaynaklar, tarafların bu öneriyi kabul edip etmeyeceğinin ise henüz belirsiz olduğunu aktardı.

ABD İLE İRAN ARASINDAKİ MÜZAKERELER

ABD ile İran arasında Umman'ın aracılığında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turunun 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağı duyurulmuştu.

Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti.

Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Savaş hiç olmadığı kadar yakın! Trump vuracağı yerleri bile söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Gürsel Tekin’den CHP’den ihraç edilenlere açık mektup Gürsel Tekin'den CHP'den ihraç edilenlere açık mektup
Türkiye’nin en büyük 50 şirketinden biriydi Resmen TMSF’ye devredildi Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi

10:59
Ünlü ismin son görüntüsü tartışma yarattı
Ünlü ismin son görüntüsü tartışma yarattı
10:42
Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
10:29
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
09:52
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme “Altın dokunuş“ devri kapandı
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı
09:29
Çok sayıda polis tutuklandı Alman savcıya suikast iddiası
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
09:26
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 11:20:53. #.0.5#
SON DAKİKA: Savaş hiç olmadığı kadar yakın! Trump vuracağı yerleri bile söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.