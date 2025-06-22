Trump: İran\'a Saldırı, Barış Ya da Saldırı Tekrarı

- Trump: " İran'ın nükleer tesisleri artık yok, ya barış olur, ya çok daha büyük saldırılar"

WASHINGTON - ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki üç önemli nükleer tesise yönelik saldırının ardından Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçerek ulusa seslendi. Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de eşlik ettiği açıklamada Trump, operasyonun "muazzam bir askeri başarı" olduğunu ve İran'ın artık "barış yapmak zorunda" olduğunu belirtti. Trump konuşmasında "İran'ın Nükleer tesisleri artık yok, ya barış olur, ya çok daha büyük saldırılar" ifadelerini kullandı.

Trump konuşmasına şu sözlerle başladı: "Kısa bir süre önce, ABD ordusu İran rejimine karşı tanıklar önünde hassas saldırılar düzenledi. İran rejiminin üç önemli nükleer tesisine büyük çaplı hassas saldırılar düzenlendi. Herkes, bu korkunç yıkıcı girişimi inşa ederken yıllardır bu isimleri duydu."

Başkan Trump, saldırının amacının İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yok etmek olduğunu vurguladı: "Amacımız, İran'ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yok etmek ve dünyanın bir numaralı terör destekçisi devletin oluşturduğu nükleer tehdidi durdurmaktı." dedi.

" Orta Doğu'nun zorbası durduruldu"

Trump, operasyonun başarıyla tamamlandığını belirterek şöyle devam etti: "Bu gece, dünyaya saldırıların muhteşem bir askeri başarı olduğunu bildirebilirim. İran'ın önemli nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen ve tamamen yok edildi. Orta Doğu'nun zorbalığı İran. Durduruldular. Dünyanın bir numaralı terör destekçisi devletinin oluşturduğu nükleer tehdit ortadan kaldırıldı. İran artık barış yapmak zorundadır. Aksi takdirde, gelecekteki saldırılar çok daha büyük ve çok daha kolay olacaktır."

"40 yıldır Amerikalıları öldürüyorlar"

Trump, İran'ın yıllardır Amerika ve İsrail karşıtı tutumunun ve şiddetinin bedelini ödediğini belirterek, "40 yıldır İran, 'Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm' diyor, halkımızı öldürüyor, yol kenarındaki bombalarla kollarını, bacaklarını koparıyor. Bu onların uzmanlık alanıydı. 1000'den fazla insanımızı kaybettik ve Orta Doğu ile dünyanın dört bir yanında yüzbinlerce insan onların nefretinin doğrudan sonucu olarak öldü." dedi.

General Kasım Süleymani'yi hedef alan Trump, "Özellikle, General Kasım Süleymani tarafından çok sayıda insan öldürüldü. Uzun zaman önce bunun olmasına izin vermeyeceğime karar verdim. Bu devam etmeyecek." şeklinde konuştu.

Netanyahu'ya teşekkür: "Hiçbir ekip böyle çalışmadı"

Trump, konuşmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Başbakan Binyamin Netanyahu'ya teşekkür ve tebriklerimi sunuyorum. Belki de daha önce hiçbir ekip bu kadar birlikte çalışmamıştı. İsrail'e yönelik bu korkunç tehdidi ortadan kaldırmak için uzun bir yol kat ettik. İsrail ordusuna yaptıkları harika iş için teşekkür etmek istiyorum."

"Amerikan savaşçılarıyla gurur duyuyorum"

Trump, operasyonda görev alan ABD ordusuna ve askerlere özel bir teşekkürde bulundu ve "En önemlisi, bu gece bu muhteşem makineleri uçuran büyük Amerikan vatanseverlerini ve dünyanın uzun yıllardır görmediği bir operasyonda görev alan tüm ABD ordusunu tebrik etmek istiyorum. Umarım artık bu tür hizmetlerine ihtiyaç duymayız." ifadelerine yer verdi. Ayrıca Genelkurmay Başkanı General Dan Raising Cane ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'e de teşekkür ederek şöyle dedi: "Genelkurmay Başkanı General Dan Raising Cane'i, muhteşem generali ve bu saldırıya katılan tüm parlak askeri zihinleri tebrik etmek istiyorum."

"Ya barış ya büyük trajedi, hedeflerimiz bitmedi"

Trump, İran'a yönelik açık bir uyarıda bulunarak, "Bu durum böyle devam edemez. ya barış olacak ya da İran için son sekiz günde tanık olduğumuzdan çok daha büyük bir trajedi olacak. Unutmayın, geriye birçok hedef kaldı. Bu geceki saldırı, şimdiye kadarki en zor ve belki de en ölümcül saldırıydı. Ancak barış, barış çabuk gelmezse, diğer hedeflerin peşine hassasiyet, hız ve beceriyle düşeceğiz. Bu hedeflerin çoğu birkaç dakika içinde imha edilebilir." şeklinde açıklama yaptı.

"Pentagon'dan açıklama geliyor"

Trump konuşmasını dua ve teşekkürle sonlandırdı: "Dünyada bu gece yaptığımızı yapabilecek hiçbir ordu yok, yaklaşan bile yok. Az önce gerçekleşenleri yapabilecek bir ordu hiç olmamıştır. Yarın, Savunma Bakanı General Cane ve Pete Hegseth saat 8'de Pentagon'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Herkese teşekkür etmek istiyorum, özellikle de Tanrı'ya. Tanrı'ya, sizi seviyoruz, büyük ordumuzu seviyoruz, onları koru diyorum. Tanrı Orta Doğu'yu korusun. Tanrı İsrail'i korusun. ve Tanrı Amerika'yı korusun."