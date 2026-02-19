Trump İran'a Saldırı Kararını Henüz Vermedi - Son Dakika
Trump İran'a Saldırı Kararını Henüz Vermedi

19.02.2026 08:57
ABD ordusu İran'a saldırmak için hazır, ancak Trump hala nihai kararını bekliyor.

ABD ordusunun bu hafta sonu İran'a saldırı düzenlemeye hazır olduğu ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın henüz nihai kararını vermediği iddia edildi.

CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, son günlerde Orta Doğu'da hava ve deniz askeri unsurlarının önemli ölçüde artırılmasının ardından Başkan Trump yönetimine askeri seçeneklerin kısa sürede hazır olabileceği yönünde brifing verildi.

Haberde, Trump'ın görüşmelerde hem askeri müdahale lehinde hem aleyhinde değerlendirmeler yaptığı ve danışmanlarına en uygun yolun ne olduğunu sorduğu aktarıldı.

Üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin çarşamba günü Beyaz Saray Durum Odası'nda İran konulu toplantı gerçekleştirdiği kaydedilen haberde, Trump'ın ayrıca özel temsilci Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner tarafından da İran ile görüşmeler hakkında bilgilendirildiği ifade edildi.

Haberde, ordunun İran'a bu hafta sonu saldırı düzenlemeye hazır olduğu ancak Trump'ın henüz son kararını vermediği, ABD'nin bazı hava unsurlarının ise Birleşik Krallık'tan Orta Doğu'ya daha yakın noktalara kaydırıldığı, bölgeye ek deniz unsurlarının sevk edildiği belirtildi.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 28 Şubat'ta İsrail'e giderek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya İran ile yapılan müzakerelere dair bilgi vermesi bekleniyor.

Kaynak: AA

