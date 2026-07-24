Trump, İran'a Saldırı Kararını Henüz Vermedi - Son Dakika
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Trump, İran'a Saldırı Kararını Henüz Vermedi

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Trump, İran ile görüşmelerde daha ciddi bir tavır sergilendiğini belirtti, saldırı kararı yok.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "büyük çaplı bir saldırı" başlatıp başlatmama konusunda henüz karar vermediğini, İran'ın görüşmelerde "daha ciddi" tavır sergilediğini belirtti.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin ABD ile İran arasında yaşanan çatışmalar ve olası bir anlaşma konusundaki sorularını cevaplandırdı.

İran'a yönelik saldırıların devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya Trump, "İran'a yönelik büyük çaplı saldırılar konusunda henüz bir karar vermedim. İran, gün geçtikçe görüşmelerde daha ciddi bir tavır sergiliyor." yanıtını verdi.

Trump, İran konusunda "acelesi olmadığını" vurgularken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran'la ilgili kendisine verdiği sözlere "güvendiğini" belirtti.

ABD Başkanı, "Rusya ve Çin'in İran'a olanak sağlayıp sağlamadığını bilmiyorum. Rusya'nın ya da Çin'in hayal kırıklığına uğramamı istediğini sanmıyorum." dedi.

Suudi Arabistan'la nükleer anlaşma için Abraham Anlaşması şartını yineledi

ABD Başkanı Trump, soru üzerine Suudi Arabistan'la nihayete erdirilecek bir nükleer enerji anlaşmasının ön şartı olarak İsrail'in taraf olduğu Abraham Anlaşması'na katılmaları gereğini tekrar vurguladı.

Trump, "Bunu yapabilmeleri için son derece başarılı olan Abraham Anlaşması'na taraf olmaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

Suudi yönetiminin artık bu anlaşmaya imza atma zamanının geldiğini söyleyen Trump, "Onlar ve diğerleri, İran'la yaşadıkları sorun nedeniyle buna yanaşmıyordu. Ancak artık ortada öyle bir sorun kalmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, İran'a Saldırı Kararını Henüz Vermedi - Son Dakika

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