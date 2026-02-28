Trump: İran Anlaşması Anlamlı Olmalı - Son Dakika
Trump: İran Anlaşması Anlamlı Olmalı

28.02.2026 02:57
Trump, İran'ın anlaşma isteğini değerlendirip, 'anlamlı bir anlaşma' şartını öne sürdü.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini ancak bunun "anlamlı bir anlaşma" olması gerektiğini belirtti.

Trump, Texas'ın Corpus Christi sahil kentine yaptığı ziyarette konuştu.

"Şu anda çok fazla şey oluyor ve büyük bir karar vermemiz gerekiyor. Biliyorsunuz, kolay değil, hiç kolay değil." diyen Trump, isim vermeden İran'ı "47 yıldır insanların bacaklarını, kollarını ve yüzlerini parçalayan bir ülke" olarak niteledi."

Trump, "Gemileri batırıyorlar, insanları öldürüyorlar sadece Amerikalıları değil, birçok insanı. Korkunç. Son iki, üç ayda 32 bin protestocu öldürüldü." ifadelerini kullandı.

İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini belirten Trump, ancak bu konuda "anlamlı bir anlaşma" istediklerini söyledi.

Trump, "Bildiğiniz gibi, o güzel B2 bombardıman uçaklarıyla nükleer kapasitelerini etkisiz hale getirdik ama ben bunu barışçıl yoldan yapmayı tercih ederim. Size çok zor ve çok tehlikeli insanlar olduklarını söylemek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

-"Tarihi bir Amerikan enerji patlamasına tanık oluyoruz"

Konuşmasında enerji politikaları ile petrol ve doğal gaz üretimindeki artışa da değinen Trump, "Daha önce hiç görmediğimiz, tarihi bir Amerikan enerji patlamasına tanık oluyoruz." dedi.

Trump, göreve geldiği ilk gün "Ulusal Enerji Acil Durumu" ilan ettiğini anımsatarak, ABD'nin günlük petrol üretiminin arttığını, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatının yükseldiğini ve benzin fiyatlarının gerilediğini anlattı.

Venezuela'dan gelen petrole de değinen Trump, ülkeden 80?milyon varil petrol alındığını, bunun hem Venezuela hem de ABD için olumlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

