Trump, İran Anlaşmasını İmzaladı - Son Dakika
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Trump, İran Anlaşmasını İmzaladı

16.06.2026 09:25
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump'ın İran ile varılan anlaşmanın detaylarını açıklayacağını duyurdu.

(ANKARA) - ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile varılan ön anlaşmanın detaylarını cuma gününden önce kamuoyuyla paylaşabileceğini söyledi. Trump ise anlaşmanın halihazırda zaten imzalandığını söyledi.

Vance, Fox News'e yaptığı açıklamada ABD ile İran arasında varılan mutabakat zaptının (MOU) yaklaşık "bir buçuk sayfalık, oldukça genel" bir belge olduğunu ve Trump'ın anlaşma metnini daha erken açıklayabileceğini belirtti.

Başkan Yardımcısı Vance, "Birçok konuyu teknik müzakere aşamasında çözmemiz gerekecek. Ancak mutabakat, İran'ın taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmanın getirilerinden faydalanmasını sağlayacak bir çerçeve oluşturuyor" dedi. Vance, belgenin ilk bölümünde İran'ın "bölgesel barış ve istikrara" bağlılık taahhüdünde bulunduğunu söyledi. Vance, bunun "terör örgütlerine verilen desteğin sona erdirilmesini" de kapsadığını savunarak, "En önemlisi ise İran'ın nükleer silah geliştirmeyeceğine dair doğrulanabilir bir taahhütte bulunacak olmasıdır" ifadelerini kullandı.

ABD'li üst düzey yetkililer de anlaşmaya ilişkin bazı ayrıntıları paylaşarak, Hürmüz Boğazı'nın cuma günü yeniden deniz trafiğine açılmasının planlandığını ve anlaşmanın aynı gün Cenevre'de resmi bir törenle imzalanacağını bildirdi.

TRUMP: ANLAŞMA TAMAMEN İMZALANDI

Trump ise Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi'ne gazetecilere yaptığı açıklamada anlaşmanın halihazırda zaten imzalanmış olduğunu söyledi. Trump,  "Bunu söylemekten büyük mutluluk duyuyorum, anlaşma imzalandı, tamamen imzalandı" dedi.

Ardından ABD'li yetkililer, anlaşmanın Trump, Vance ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf tarafından elektronik ortamda imzalandığını açıkladı. ABD medyasına göre yetkililer, İran'ın nükleer programına ilişkin teknik müzakerelerin bu hafta başlamasının beklendiğini belirtirken, yaptırımların hafifletilmesi ve dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılmasının, Tahran'ın anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olarak ilerleyeceğini söyledi.

G7 Zirvesi kapsamında bugün İran gündemiyle özel bir oturum yapılması, oturuma Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin de katılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Trump, İran Anlaşmasını İmzaladı - Son Dakika

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