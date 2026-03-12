Trump, İran gemisinin batırılmasını sorguladı - Son Dakika
Trump, İran gemisinin batırılmasını sorguladı

12.03.2026 01:47
Trump, Sri Lanka açıklarında batırılan İran gemisinin ele geçirilmesi yerine batırılmasının 'eğlenceli' olduğunu aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Sri Lanka açıklarında batırılan İran gemisine ilişkin yaptığı görüşmede bir generalin kendisine geminin ele geçirilmesi yerine batırılmasının "daha eğlenceli" olduğunu söylediğini aktardı.

Kentucky eyaletinde düzenlenen mitingde konuşan Trump, söz konusu operasyonda onlarca mürettebatın hayatını kaybettiğini belirterek, geminin batırılması kararını sorguladığını vurguladı.

Trump, "Onlara, 'Neden onları öldürdük? Neden yakalayıp da donanmamızda kullanmadık?' diye sordum." dedi.

Generallerin ise bu kişilerin ABD donanmasında görev yapmaya uygun olmadığını söylediğini aktaran Trump, "'Neden onları vurmak zorundayız?' dedim. Generallerimden biri de 'Efendim, bu daha eğlenceli.' diye yanıt verdi." ifadesini kullandı.

İran'a ait gemi batırılmıştı

Sri Lanka Donanması, 4 Mart'ta Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran Donanmasına ait "IRIS Dena" gemisinin, Hint Okyanusu'nda battığını teyit etmişti.

İran ordusu, 136 mürettebatın bulunduğu gemide 104 askerin hayatını kaybettiğini, 32 personelin yaralı olarak kurtulduğunu belirtmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Sri Lanka açıklarındaki İran gemisinin, denizaltıdan fırlatılan torpidoyla batırıldığını açıklamıştı.

Sri Lanka, İran'a ait savaş gemisinin batırılmasının ardından yakınlardaki sularda bulunan bu ülkeye ait ikinci geminin kontrolünü ele geçirmişti.

Kaynak: AA

