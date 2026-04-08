Trump, İran ile 14 Günlük Ateşkesi Kabul Etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı 'yok etmekle' tehdit eden söylemden, ağır darbe almış İran yönetiminin sunduğu 10 maddelik 'uygulanabilir' bir planı kabul ettiğini açıklayarak, yaklaşık altı haftadır süren savaşı sona erdirmesi beklenen 14 günlük bir ateşkesi kabul ettiğini duyurdu. Bu dikkat çekici ton değişimi, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için tanıdığı sürenin dolmasına iki saat kala, başta Pakistan olmak üzere arabulucuların çatışmanın daha fazla tırmanmasını önlemek için yoğun çaba yürüttüğü bir dönemde yaşandı.

İran'ın en büyük ticaret ortağı ve ABD'nin en önemli ekonomik rakibi olan Çin de ateşkese giden yolu açmak için perde arkasında diplomatik girişimlerde bulundu. Trump, geçici ateşkesi duyurduğu sosyal medya paylaşımında, askeri hedeflere ulaşıldığını ve İran'la uzun vadeli barışa yaklaşıldığını belirtti. Ancak analizlere göre, Trump'ın geri adım atmasının ardında, çatışmanın tırmanmasının ABD'yi 'sonsuz bir savaşın' içine çekme riski yatıyor olabilir.

Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmenin uzun ve maliyetli olabileceği, ABD'nin yaklaşık 600 kilometrelik bir hattı kontrol etmesi gerektiği ve bunun 30 bin ila 45 bin asker gerektirebileceği ifade edildi. İki haftalık ateşkes planı, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden hem İran'ın hem de Umman'ın ücret almasını içeriyor, bu da İran için tarihsel bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Trump'ın azami taleplerden geri adım atma eğilimi sürerken, Beyaz Saray ateşkesin sağlanmasında ABD ordusunun askeri kapasitesi ve Trump'ın manevralarının belirleyici olduğunu savundu.