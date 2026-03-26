Trump İran'ın Elektrik Santrallerine Saldırıyı Erteledi

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu ve müzakerelerin "çok iyi gittiğini" belirtti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın enerji altyapısını vurma kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Trump, İran'la müzakerelerin "çok iyi gittiğini" vurgulayarak, "İran yönetiminin talebi doğrultusunda, İran'ın enerji santrallerini vurma sürecini 10 gün ertelediğimi ve yeni tarihi 6 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 20.00 (ABD Doğu Saati) olarak belirlediğimi bildiririm." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta sonu yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine açmaması halinde İran'ın enerji altyapısını hedef alacağını ve bunun için Tahran'a 48 saat süre verdiğini duyurmuş, daha sonra iyi giden müzakerelere atıf yaparak bu süreyi 5 gün uzatmıştı.