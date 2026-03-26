Trump İran'ın Elektrik Santrallerine Saldırıyı Erteledi
Trump İran'ın Elektrik Santrallerine Saldırıyı Erteledi

26.03.2026 23:53
Trump, İran ile müzakerelerin iyi gittiğini belirterek saldırı kararını 6 Nisan'a kadar erteledi.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu ve müzakerelerin "çok iyi gittiğini" belirtti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın enerji altyapısını vurma kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Trump, İran'la müzakerelerin "çok iyi gittiğini" vurgulayarak, "İran yönetiminin talebi doğrultusunda, İran'ın enerji santrallerini vurma sürecini 10 gün ertelediğimi ve yeni tarihi 6 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 20.00 (ABD Doğu Saati) olarak belirlediğimi bildiririm." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta sonu yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nı gemi trafiğine açmaması halinde İran'ın enerji altyapısını hedef alacağını ve bunun için Tahran'a 48 saat süre verdiğini duyurmuş, daha sonra iyi giden müzakerelere atıf yaparak bu süreyi 5 gün uzatmıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı İstedikleri tek bir şey var İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı! İstedikleri tek bir şey var
İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu
Trump’tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar Trump'tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar
İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt’in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında
Brezilya’da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı

00:45
A Milli Takımımızın finaldeki rakibi belli oldu
A Milli Takımımızın finaldeki rakibi belli oldu
00:27
Nihat Kahveci’den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu
Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu
23:46
Rumenlerden provokasyon Montella’ya basın toplantısında saygısız soru
Rumenlerden provokasyon! Montella'ya basın toplantısında saygısız soru
23:29
Yurdun camına çıktı, kendini bir anda boşluğa bıraktı
Yurdun camına çıktı, kendini bir anda boşluğa bıraktı
23:19
Trump: İran’ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
Trump: İran'ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
22:25
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular
