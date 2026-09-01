Trump, İran'ın misillemesi halinde çok daha büyük saldırı yapılacağını duyurdu - Son Dakika
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Trump, İran'ın misillemesi halinde çok daha büyük saldırı yapılacağını duyurdu

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ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerine geniş çaplı saldırılar düzenlediklerini ve bu saldırıların İran'ın deniz mayınları döşeme girişimleri ile Ürdün'deki Amerikan üssüne 8 füze fırlatmasına karşılık olduğunu açıkladı. Trump, İran'ın misilleme yapması halinde çok daha sert ve büyük çaplı bir saldırıyla karşılaşacağını ve en büyük saldırının henüz gerçekleştirilmediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ordusunun misilleme yapması halinde İran'a "daha büyük" saldırılar düzenleyeceklerini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Trump, "Şu anda ABD, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerine saldırıyor. Bunlar geniş çaplı ve güçlü saldırılar." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, söz konusu saldırıların, İran'ın, Hürmüz Boğazı'na yeniden deniz mayınları döşeme girişimlerine ve Ürdün'deki Amerikan üssüne 8 füze fırlatmasına karşılık olduğunu savundu.

Tahran'ı misilleme yapmaması konusunda uyaran Trump, "Eğer başarısız İran devleti, bu son derece haklı saldırıya misilleme yaparsa, çok daha sert ve daha büyük çaplı bir saldırıyla tekrar vurulacak." değerlendirmesini yaptı.

İran'a yönelik "en büyük" saldırının halen gerçekleştirilmediğini ifade eden Trump, bu tür bir saldırının İran'a çok büyük tahribat getireceğini savundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline "saldırı girişimlerinde" bulunduğu gerekçesiyle Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığı ifade edilmişti.

İran ordusu da ABD'ye karşı misillemede bulunacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, İran'ın misillemesi halinde çok daha büyük saldırı yapılacağını duyurdu - Son Dakika

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