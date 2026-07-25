Trump: İran'ın Nükleer Silahına İzin Vermeyeceğiz - Son Dakika
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Trump: İran'ın Nükleer Silahına İzin Vermeyeceğiz

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Trump, İran'ın nükleer silah geliştirmesine karşı olduklarını ve müzakerelere açık olduklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini savunarak, "Washington'un, şehirlerimizin, İsrail'in veya açıkçası Orta Doğu'nun nükleer silahla yok edilmesini istemiyoruz." dedi.

Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin (WHCA) yemeğinde İran'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İran'ı ele geçirdiğini" savunan Trump, "Hepsi (İran'a ilişkin saldırılar) son derece iyi gidiyor. Sahte haberlere inanmayın." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, saldırılarda İran'ın donanması ve hava kuvvetlerinin yok olduğunu öne sürerek, "250 jet ve 159 bot artık yok. İyi botlardı. Onları kullanabilirdik. Ama hepsi denizin dibinde. Radarları yok. Gördüklerinizin aksine, çok az insansız hava araçları kaldı. Pek bir şeyleri kalmadı." dedi.

İran ile müzakerelere ilişkin konuşan Trump, "Bu arada, şu anda (İranlı heyet) bizimle konuşuyor, bir anlaşma yapmak istiyor. Bence henüz hazır değiller, henüz zamanı değil ama dinlemeye hazırım." ifadelerini kullandı.

Trump, "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini" yineleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Washington D.C.'nin, şehirlerimizin, İsrail'in veya açıkçası Orta Doğu'nun nükleer silahla yok edilmesini istemiyoruz. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Yani her şey bununla ilgili. Onların nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğiz."

Etkinlikte ayrıca, ABD Gizli Servisi ajanı Victor Gonzales, nisan ayındaki akşam yemeğinde güvenlik kontrol noktasından geçerken silahlı saldırganı durdurma çabalarından dolayı WHCA Başkanı'nın Olağanüstü Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

Silahlı saldırının yaşandığı bir önceki programdan kesitler içeren bir video gösterisine de yer verilen etkinliğe Trump'ın eşi Melania Trump katılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump: İran'ın Nükleer Silahına İzin Vermeyeceğiz - Son Dakika

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