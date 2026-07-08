Trump: İran'la mutabakat benim için bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: İran'la mutabakat benim için bitti

08.07.2026 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, İran'la mutabakatın kendisi için sona erdiğini belirtti. Trump, İran yönetimini 'aşağılık mahluklar' ve 'hasta insanlar' olarak nitelendirdi. Erdoğan'ı sevdiğini de söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "( İran'la mutabakat) Benim için bitti. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum." dedi.

Trump, Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36.? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İran ile mutabakata değinen Trump, "(İran'la mutabakat) Benim için bitti. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum." diye konuştu.

Trump, "Bence bu iş bitti. Zaten onlarla uğraşmak istemiyorum ama onlar aşağılık mahluklar. Aşağılık mahluk nedir bilirsin? Onlar aşağılık mahluklar. Onlar hasta insanlar. Hasta insanlar tarafından yönetiliyorlar ve acımasız, şiddet yanlısı insanlar. ve eğer nükleer bir silahları olsaydı, bunu kullanırlardı. Bana kalırsa, bu iş bitti." ifadelerini kullandı.

ABD'li müzakerecilerle konuşacağını belirten Trump, "Bana kalırsa, onlarla uğraşmak sadece zaman kaybı, onlar yalancılar. Bir anlaşma yaparız ve eğer onunla bir anlaşma yaparsam, bir anlaşmamız olur." şeklinde konuştu.

Başkan Trump ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğini, Erdoğan'ın kendisi için kırmızı halı serdirdiğini kaydetti.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Donald Trump, ABD Başkanı, Orta Doğu, Diplomasi, Güncel, İran, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump: İran'la mutabakat benim için bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına yön veren ülkeden dev satın alma 2023’ten bu yana rekor Altına yön veren ülkeden dev satın alma! 2023'ten bu yana rekor
Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası Cinsel istismar sanığı, karar duruşmasına iki ay kala mağduru kaçırdı iddiası
Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı Uzaklaştırma kararı bile durduramadı: Durakta bekleyen eşine kurşun yağdırdı
Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı Gazeteci Kayhan Ayhan gözaltına alındı
AK Parti’nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella’ya istifaya çağrısı AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'ya istifaya çağrısı
Ümit Özdağ rozet taktı, CHP’li başkan transferi jet hızında yalanladı Ümit Özdağ rozet taktı, CHP'li başkan transferi jet hızında yalanladı

11:57
Trump’ın İran sözleri piyasaları sarstı
Trump'ın İran sözleri piyasaları sarstı
11:27
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35’leri alacak
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35'leri alacak
11:07
Trump Beştepe’den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti
11:00
Liderler Beştepe’de NATO Zirvesi’nin ikinci günü böyle başladı
Liderler Beştepe'de! NATO Zirvesi'nin ikinci günü böyle başladı
10:37
Macron’un yanındaki isim merak edilmişti Kim olduğu ortaya çıktı
Macron'un yanındaki isim merak edilmişti! Kim olduğu ortaya çıktı
09:43
Miçotakis’e Trump’ın F-35 sözleri soruldu Tek cümle ile yanıtladı
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 12:01:02. #.0.3#
SON DAKİKA: Trump: İran'la mutabakat benim için bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.