Trump: İran'la Anlaşma İhtimali Yüksek
Trump: İran'la Anlaşma İhtimali Yüksek

23.03.2026 18:31
Trump, İran'la telefon görüşmesi yapacaklarını ve anlaşma olasılığının yüksek olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın da ABD ile anlaşma yapmak istediğini belirterek, bugün İran tarafı ile bir telefon görüşmesi yapabileceklerini söyledi.

Trump, hafta sonunu geçirdiği Florida'dan ayrılmak için uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını cevapladı.

İran'dan "çok makul ve sağlam bulduğu bazı insanlarla" görüştüklerini belirten Trump, "(İran) Onlar da anlaşma yapmak istiyorlar. Bugün muhtemelen telefonla görüşeceğiz." diye konuştu.

Trump, "(İran'la) Hiçbir şeyi garanti etmeyen bir anlaşma yapma ihtimalimiz oldukça yüksek. Ben hiçbir şey garanti etmiyorum. Sadece bir anlaşma yapma olasılığının çok yüksek olduğunu söylüyorum ve eğer bahis oynayan biri olsaydım, bunun gerçekleşeceğine bahse girerdim." ifadelerini kullandı.

Görüştükleri kişilerin "içeriden birileri" olduğunu ve "çok saygı gördüklerini" belirten Trump, "Belki de içlerinden biri tam olarak aradığımız kişi olabilir. Venezuela'da bunun ne kadar iyi işlediğine bakın." dedi.

"Önemli noktalarda anlaştık, bence (görüşmeler) mükemmel gitti"

Trump, görüşmelerde ABD'nin taleplerine ilişkin soruya, "Nükleer bomba, nükleer silah, hatta ona yakın bir şey bile görmek istemiyoruz. Füzeler konusunda da düşük bir durum, Orta Doğu'da barış istiyoruz. Nükleer tozu da, sanırım bunu elde edeceğiz." yanıtını verdi.

İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu nasıl elde edecekleri sorulduğunda Trump, "Çok kolay. Onlarla bir anlaşmamız olursa, gidip kendimiz alacağız." ifadelerini kullandı.

Trump, İran'da görüştükleri kişinin Dini Lider Mücteba Hamaney olmadığını ve onu "gerçek bir lider olarak görmediğini" belirterek, "Çok sayıda lider vardı, hepsi öldürüldü. Çok tehlikeli bir durum. Havaya uçurduklarımızdan sonra geriye kalan bazı liderler var. Ülkeyi çok iyi temsil eden ve iyi iş çıkaracak insanlara sahip olduğumuzu düşünüyoruz." dedi.

Söz konusu İranlı kişilerle "çok, çok verimli görüşmeler yaptıklarını" ifade eden Trump, "Nereye varacaklarını göreceğiz. Önemli noktalarda anlaştık. Bence mükemmel gitti. Eğer bunu başarabilirlerse, bu sorunu, bu çatışmayı sona erdireceklerini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın da "görüşmeler işe yararsa çok yakında açılacağını" belirten Trump, boğazın "kendisi ile İran'ın bir sonraki lideri tarafından ortak kontrol edilebileceğini" öne sürdü.

İran'ın denizdeki petrolüne yönelik yaptırımların geçici olarak kaldırılması hakkındaki bir soruya da Trump, "Sistemde olabildiğince çok petrol olmasını istiyorum. Orada petrol yüklü gemiler var. Orada durmaktansa, sisteme girmesini tercih ederim. İran'ın alacağı küçük bir miktar para bu savaşta hiçbir fark yaratmayacak." diye cevap verdi.

Kaynak: AA

Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

