Trump \'\'İran\'la görüşebiliriz\'\' dedi, ABD\'den tam tersi açıklama geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ile konuşabilirim" açıklamasından dakikalar sonra ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

"EN YOĞUN SALDIRI GÜNÜMÜZ OLACAK"

Hegseth yaptığı açıklamada, İran'daki askeri hedeflere yönelik operasyonların süreceğini belirterek, "İran'da öncelikli hedefimiz füzeler ve savunma altyapısını yok etmektir. Özellikle İran donanması temel hedefimiz. Bugün İran'daki en yoğun saldırı günümüz olacak. Düşman yenilene dek savaşı sona erdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİLEREK MASUMLRI HEDEF ALIYORLAR"

Tahran yönetimine sert sözlerle yüklenen Hegseth açıklamasında, "İran korkaklar gibi okullardan ve hastanelerden füze fırlatıyor; kasıtlı olarak, bilerek masumları hedef alıyorlar" şeklinde konuştu.

İSRAİL İDDİALARINA YANIT

İran'ın mevcut durumda zor bir durumda olduğunu savunan Hegseth, İsrail'in ABD için güçlü bir ortak olduğunu vurgulayarak, "Bizi kimse bir yere çekmiyor. Bu işin nasıl biteceğine başkanımız karar veriyor. İran konusundaki bakış açımız önceki yönetimlerdeki gibi değil. İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını her defasında söylüyoruz" dedi.

"TAHRAN ÇOK BÜYÜK HATA YAPTI"

İran yönetiminin son hamlelerini eleştiren Hegseth, Tahran'ın bölgede büyük bir hata yaptığını savundu. Hegseth, "Tahran çok büyük bir hata yaptı. Komşularını hedef alarak, her tarafa umutsuzca saldırarak gerçek yüzlerini gösterdiler. Bunu tam olarak öngördüğümüzü söylememiz doğru olmaz. Savaş yayılmıyor, küçük bir bölgeye sıkıştırılıyor" ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Hegseth, küresel enerji piyasaları açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'na ilişkin de değerlendirmede bulundu. ABD'nin bölgedeki gelişmeleri yakından izlediğini belirten Hegseth, "Hürmüz Boğazı'nı ciddi şekilde takip ediyoruz. Başkanın da bu konuda keskin görüşleri var" dedi.

"GEREKİRSE OLAYLARI ARAŞTIRIRIZ"

ABD ordusunun operasyonlarının uluslararası standartlara uygun yürütüldüğünü savunan Hegseth, sivillerin zarar görmemesi için gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Hegseth, "Dünyada hiçbir ülkenin yapamayacağı şekilde etkili saldırıyoruz. Savunmamız da aynı zamanda güçlü. Sivillerin hedef alınmaması için ABD kadar önlem alan başka bir ülke yok. Eğer incelenmesi gereken bir olay olursa bunu araştırırız" ifadelerini kullandı.