Trump, İran'la Görüşmelere Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump, İran'la Görüşmelere Başlıyor

Trump, İran\'la Görüşmelere Başlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'la Hürmüz Boğazı ve nükleer kapasite konusunda müzakerelere bugün başlayacak.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin bugün başlayacağını açıkladı. Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve İran'ın nükleer kapasitesine ilişkin anlaşmazlığın çözülmesi amacıyla İran'a yönelik yeni saldırıları askıya aldığını açıklamasının ardından, anlaşmaya varılması için herhangi bir süre sınırı belirlemedi.

Trump, sosyal medya platdormu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "İran ve Orta Doğu'daki diğer ülkelerin kendisinden Hürmüz Boğazı'nın derhal, tamamen ve bütünüyle yeniden açılmasını ve İran'ın nükleer tehdidinin sona erdirilmesini sağlayacak bir anlaşmanın tamamlanması için süre istediklerini" belirtmişti. Trump, "Tahran'ın ise hızlı bir şekilde anlaşma yapması gerektiğini" ifade etmişti.

New Jersey'de geçirdiği hafta sonunun ardından Washington'a dönen Trump, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'la müzakerelerin bugün öğleden sonra başlayacağını söyledi. Trump, görüşmelerin nerede yapılacağı ve kimlerin katılacağına ilişkin ayrıntı vermedi.

İran'ın anlaşmaya varması için bir süre sınırı olup olmadığı sorusunu yanıtsız bırakan Trump, "Bir anlaşma yapmayı mı tercih ederim? İnsanları öldürmek istemiyorum çünkü insanlar ölüyor, çok sayıda insan ölüyor ve bunu istemiyoruz" dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI BÜYÜK ÖLÇÜDE KAPALI

Tarafların karşılıklı yeni saldırı tehditlerinin ardından Trump'ın gerilimi düşürmeye yönelik son adımı, savaşın son gelişmesi oldu. Çatışmalar Körfez geneline, Kızıldeniz'e ve Mısır'daki bir Akdeniz tesisine kadar yayıldı.

İran, savaşın başlamasından önce dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nı büyük ölçüde kapattı. Boğazdaki durum enerji fiyatlarının yükselmesine ve daha geniş çaplı enflasyon baskısına yol açtı.

Trump, İran'ın nükleer silah edinmesini engelleme hedefinin kısa vadede daha yüksek yakıt fiyatlarına yol açmasını haklı çıkardığını savunuyor. Ancak ekonomik baskının, çatışmayı sona erdirmenin yolunu bulması için Trump üzerindeki siyasi baskıyı artırdığı değerlendiriliyor.

Petrol fiyatları pazartesi günü erken işlemlerde yüzde 4'ten fazla geriledi.

İRAN DİPLOMASİYİ SÜRDÜRÜYOR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran devlet medyasının dün verdiği bilgilere göre diplomatik çabaları görüşmek üzere Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

İran resmi haber ajansı, daha önce Arakçi'ye dayandırdığı haberinde, Tahran ile Umman arasındaki Hürmüz Boğazı görüşmelerinin son aşamaya geldiğini bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise görüşmelerin boğaz üzerinden yeni bir güzergah belirlenmesine odaklandığını belirterek, bunun "Hürmüz Boğazı'nın açılması veya kapatılmasıyla bağlantılı olmadığını" söyledi.

İSRAİL'DEN "SALDIRIRIZ" MESAJI

İsrail Enerji Bakanı ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun güvenlik kabinesi üyesi Eli Cohen, İsrail ile ABD arasında bölgedeki gelişmelere ilişkin yakın güvenlik ve istihbarat koordinasyonu bulunduğunu söyledi.

Cohen, "Bir anlaşma olsun ya da olmasın ve dışarıdan verilen taahhütlerden bağımsız olarak, İran nükleer programını yeniden başlatmaya veya balistik füze sanayisini geliştirmeye çalışırsa biz orada olacağız. Harekete geçeceğiz ve saldıracağız" dedi.

Trump ve Netanyahu salı günü Washington'da bir araya gelmiş, İsrailli bir yetkili, iki liderin İran'ın nükleer programını sınırlandırmak için diplomasi, ekonomik baskı ve güç kullanımı dahil tüm seçenekleri ele aldığını açıklamıştı.

Tahran ise nükleer silah geliştirmeye çalıştığı yönündeki iddiaları reddetti.

Kaynak: ANKA

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Güvenlik, Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, İran'la Görüşmelere Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan emsal karar Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi Yargıtay'dan emsal karar! Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi
Bakan Şimşek duyurdu Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor
Karadeniz yangın yeri İHA’nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı
Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp
44 orman yangını mercek altında 6 şüpheli tutuklandı 44 orman yangını mercek altında! 6 şüpheli tutuklandı
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy’deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme

11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
10:23
Dünya Kupası’nın yıldızı Şili’yi ayağa kaldırdı Havalimanında izdiham yaşandı
Dünya Kupası'nın yıldızı Şili'yi ayağa kaldırdı! Havalimanında izdiham yaşandı
10:11
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
10:02
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
08:46
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
08:38
İlker Ayrık’tan üzen haber Tüm gösterilerini iptal etti
İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 11:13:11. #7.13#
SON DAKİKA: Trump, İran'la Görüşmelere Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.