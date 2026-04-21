Trump: İran'la İyi Bir Anlaşma Yapacağız
Trump: İran'la İyi Bir Anlaşma Yapacağız

21.04.2026 17:29
Trump, İran müzakerelerinin olumlu geçeceğini ve iyi bir anlaşma yapılacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin iyi geçeceğini düşündüğünü belirterek, "Bence (İran'la) sonunda çok iyi bir anlaşma yapacağız. Başka seçenekleri yok." dedi.

ABD Başkanı Trump, CNBC kanalında yayınlanan Squawk Box programına telefonla bağlanarak İran'la ilgili son durumu değerlendirdi.

İran ile yapılması beklenen ikinci tur müzakerelerine dikkati çeken Trump, bu görüşmelerin iyi geçeceğine inandığını kaydetti.

Tahran'ın söz konusu müzakerelere temsilcilerini göndermekten başka seçeneği olmadığını savunan ABD Başkanı, şu anda kendilerinin ateşkes öncesine göre çok daha güçlü bir pozisyonda olduğunu ifade etti.

Trump, "İyi bir anlaşma yapmak istiyorum. Zamanım bol. Sadece iyi bir anlaşma değil, harika bir anlaşma yapmak istiyorum. Bence (İran'la) sonunda çok iyi bir anlaşma yapacağız. Başka seçenekleri yok." değerlendirmesini yaptı.

İran'la bir anlaşma sağlanamaması durumunda ne olacağına ilişkin soruya ise Trump, "O zaman bombalamaların devam edeceğini düşünüyorum çünkü bence uygun olan bu. Biz buna hazırız." yanıtını verdi.

Geçici ateşkesi uzatmayı düşünmediğini vurgulayan Trump, Tahran'la bir anlaşma yapmanın şu an en doğru yol olduğunu vurguladı.

Ateşkes öncesine göre Amerikan ordusunun azalan silah stoklarını takviye ettiklerini anlatan Trump, silah ve mühimmat bakımından daha hazır durumda olduklarını ve İran'ın ise silah stoklarının sadece küçük bir kısmını yenileyebildiğini savundu.

Kaynak: AA

