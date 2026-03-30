Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı - Son Dakika
Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı

Trump, İran\'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
30.03.2026 22:14
ABD Başkanı Donald Trump, İran'da görüştükleri ismin İran Meclisi Başkanı Muhammed Galibaf olduğunu söyledi. Trump, "Galibaf bizimle çalışacak mı bir haftaya göreceğiz." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail’in saldırıları sonucu ölen İranlı liderlerin yerine gelen yeni isimlerin “çok daha makul davrandığını” savunarak, İran’ın ABD ile çalışıp çalışmayacağını bir hafta içinde öğreneceklerini belirtti.

TRUMP, İRAN'DA GALİBAF'LA GÖRÜŞÜYORMUŞ

ABD Başkanı Donald Trump, New York Post gazetesine özel mülakat verdi. Trump, İran'da görüştükleri kişinin İran Meclisi Başkanı Muhammed Galibaf olduğunu açıkladı. İran’da üst düzey yöneticilerin, ABD ve İsrail saldırılarında öldürüldüğü için “rejimde değişiklik olduğunu” savunan Trump, "Geçmişteki (isimler) gittiği için tam bir rejim değişikliği oldu, şu an tamamen yeni bir grup insanla karşı karşıyayız." dedi.

"ÇALIŞIP ÇALIŞMAYACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Trump, yeni isimlerin “şimdiye kadar çok daha makul davrandıklarını" öne sürerek, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın ABD ile çalışıp çalışmayacağını da “bir hafta içinde” göreceklerini söyledi.

İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in yaşayıp yaşamadığı ile ilgili sorulara da Trump, "Ondan kimse haber alamıyor. Çok ciddi şekilde yaralı. Muhtemelen (hayatta) ama son derece kötü durumda olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

SUİKAST LİSTESİNDEN ÇIKARILMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz hafta ABD basınından Wall Street Journal'da yer alan habere göre, daha önce Ali Hamaney ve Ali Laricani gibi isimlerin öldürüldüğü sürecin aksine, İran Meclis Başkanı Muhammed Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi geçici olarak hedef listesinden çıkarılmıştı. Kararın, bölgedeki gerilimi düşürmek amacıyla yürütülen gizli diplomatik temaslar sırasında gelmesi dikkat çekmişti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı - Son Dakika
