Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir Güney Kore gemisine saldırdığını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen Güney Kore bandıralı bir gemiye saldırı düzenlediğini ve buna karşılık İran'a ait 7 botu batırdıklarını belirtti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Trump, "Özgürlük Projesi" olarak adlandırdığı ve tarafsız ülkelerin gemilerinin boğazdan ABD gemilerinin koordinasyonuyla geçişini sağlamak amacıyla başlatılan projeye işaret ederek, İran'ın son saldırısının bu projeye yönelik olduğunu savundu.

ABD Başkanı, "İran, Özgürlük Projesi ile bağlantılı olarak, Güney Koreli bir kargo gemisi dahil konuyla ilgili olmayan ülkelere bazı saldırılar düzenledi. Biz de 7 küçük tekneyi, ya da onların deyimiyle hızlı tekneyi vurduk." ifadelerini kullandı.

Güney Kore'ye ait gemi dışında herhangi bir geminin zarar görmediğini belirten Trump, bu ülkenin artık ABD'ye İran konusunda destek vermesinin zamanının geldiğini ileri sürdü.

Trump ayrıca, Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in 5 Mayıs'ta Washington'da basın toplantısı düzenleyerek Hürmüz Boğazı'na ilişkin son durumu değerlendireceklerini ifade etti.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim

İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füze ile hedef aldığı bildirilmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, İran ordusunun ABD donanmasına ait gemiyi hedef almasına ilişkin detaylar paylaşılmıştı.

Haberde, ABD'ye ait geminin radarını kapatarak Hürmüz Boğazı'nda yaklaşmaya çalıştığı ve radarını açtığı sırada tespit edildiği kaydedilmişti.

İran tarafından ABD gemisine "ateşkesi ihlal ettiği" yönünde uyarı mesajları gönderildiği, geminin uyarılara aldırış etmemesi üzerine İran ordusunun geminin çevresine uyarı amaçlı seyir füzesi, İHA ve roket fırlattığı kaydedilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise İran'ın ABD savaş gemisine iki füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü.