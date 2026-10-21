Trump, Jackdaw gaz sahası üretim onayını Aberdeen için 'harika haber' saydı - Son Dakika
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Trump, Jackdaw gaz sahası üretim onayını Aberdeen için 'harika haber' saydı

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ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Kuzey Denizi'ndeki Jackdaw gaz sahasında üretime onay verilmesini Aberdeen ve ülke için 'harika haber' saydı. Bakan Miatta Fahnbulleh'in onayıyla sahadan çıkarılacak gazın ay sonu itibarıyla ev ve işletmelere ulaşması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Kuzey Denizi'ndeki Jackdaw gaz sahasında üretime başlanmasına onay verme kararının bu ülke için "harika bir haber" olduğunu savunarak, "Bu işi tam gaz götürmeliler." ifadesini kullandı.

Trump, sosyal medya hesabından, İngiltere'nin iklim değişikliği nedeniyle kamuoyunda tartışmalı hale gelen Kuzey Denizi'ndeki Jackdaw gaz sahasında üretime başlamasına onay vermesine ilişkin paylaşım yaptı.

Bu gelişmenin, gaz sahasının yakınlarında yer alan İskoçya'ya bağlı Aberdeen kentinin ve İngiltere'nin "zenginliği ve refahı için harika bir haber" olduğunu kaydeden Trump, "Birleşik Krallık, dünyanın en büyük ve en verimli petrol bölgelerinden biri olan Kuzey Denizi'nde sondaja başladı. Bu işi tam gaz götürmeliler." ifadelerini kullandı.

Trump, bu kararın, İngiltere'yi tekrar çok zengin yapacağını savunarak "pahalı ve gülünç" rüzgar türbinlerinin sökülmesi çağrısında bulundu.

İngiltere Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanlığından gün içinde yapılan açıklamaya göre, Bakan Miatta Fahnbulleh, düzenleyici kurumun lisansı bulunan Jackdaw gaz sahasında üretimin başlamasına izin vermesini onaylamıştı.

Sahadan çıkarılacak doğal gazın bu ayın sonu itibarıyla İngiltere'deki ev ve işletmelere ulaştırılması, üretimin 10 milyar metreküple İngiltere'nin 2025-2050 dönemi için öngörülen gaz ithalatı miktarının yüzde 2'sine karşılık gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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