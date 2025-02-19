Trump Jr.'a İtalya'da Av Soruşturması - Son Dakika
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Trump Jr.'a İtalya'da Av Soruşturması

Donald Trump Jr., İtalya'da yasa dışı av iddialarıyla Venedik'te soruşturma kapsamına alındı.

19.02.2025 16:16
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İtalya'da yasa dışı av faaliyetine katıldığı gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr hakkında, hayvan hakları derneklerinin şikayeti üzerine Venedik Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Venedik Cumhuriyet Başsavcılığı, Venedik lagünündeki bir koruma alanında Aralık 2024'te düzenlenen ve Donald Trump Jr'ın da katıldığı av turu hakkında bir soruşturma başlattı.

Soruşturma, hayvan hakları savunucularının ve Yeşil Avrupa Partisi'nden Veneto Bölge Konseyi üyesi Andrea Zanoni'nin yaptığı şikayet üzerine başlatıldı.

Zanoni, ANSA haber ajansına verdiği demeçte, "Bu, zorunlu bir adımdır. Şimdi hangi suçların işlendiğini anlamamız gerekiyor. Bunlardan biri, Avrupa Birliği (AB) direktifleriyle koruma altına alınmış bir tür olan angut kuşunun vurulmasıyla ilgili cezai bir suçtur. Muhtemelen silahlar ve silah taşıma ruhsatıyla ilgili ihlaller de söz konusu olabilir." dedi.

Donald Trump Jr'ın kurucusu olduğu "Field Ethos" platformunun, Aralık 2024'te Veneto Bölgesi'nde kendisinin de katıldığı bir av organizasyonuna ait görüntüleri bu ay başında yayımlaması İtalya'da tepkilere yol açmıştı.

Soruşturmaya konu görüntülerde, Trump Jr'ın vurulmuş kuşları bir sıraya dizerek sergilediği ve bunların arasında koruma altındaki bir tür olan angut kuşunun da olduğu görülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump Jr.'a İtalya'da Av Soruşturması - Son Dakika

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