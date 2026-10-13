Trump, Kim ile görüşme için 'Görüşebilirim' dedi, kasımda Asya'da görüşebilirler - Son Dakika
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Trump, Kim ile görüşme için 'Görüşebilirim' dedi, kasımda Asya'da görüşebilirler

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Trump, Kim ile görüşme için \'Görüşebilirim\' dedi, kasımda Asya\'da görüşebilirler
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ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayındaki Asya ziyaretinde Kim Jong-un ile görüşebileceğini söyledi. Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısında 'Görüşebilirim' diyerek Kim ile iyi anlaştığını vurguladı; ağustos ayında da yıl sonuna kadar görüşme sinyali vermişti.

WASHINGTON, 13 Ekim (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayındaki Asya ziyareti sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşebileceğini söyledi.

Pazartesi günü Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gezi sırasında Kim ile görüşmeyi planlayıp planlamadığı sorusuna, "Görüşebilirim" yanıtını veren Trump, "Heyecan verici olur, değil mi?" ifadelerini kullanarak Kim ile iyi anlaştığını vurguladı.

ABD Başkanı, gelecek ay Çin'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne katılma niyetini de dile getirmişti.

Trump, ağustos ayında da Kim ile yıl sonuna kadar görüşebileceğinin sinyalini vermişti.

Kaynak: Xinhua
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