Trump, Kürtlerin İran Savaşına Girmesini İstemiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump, Kürtlerin İran Savaşına Girmesini İstemiyor

08.03.2026 07:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Kürtlerin İran'a dahil olmasını istemediğini ve savaşın karmaşık hale gelmesini engellemeyi amaçladığını belirtti.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, İran'da savaşı daha karmaşık hale getirmemek için Kürtlerin savaşa girmesini istemediğini söyledi.

Trump, Florida'ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

İran'a yönelik saldırılarda Kürtlerin savaşa dahil olup olmayacağı, olurlarsa Suriye ve Irak'ta yaptıkları gibi özerk bir bölge kuracakları endişeleriyle ilgili bir soruya karşılık Trump, Kürtlerin İran'a girmesini istemediklerini ifade etti.

Trump, "Kürtlerle çok dostuz ancak savaşı zaten olduğundan daha karmaşık hale getirmek istemiyoruz. Kürtlerin oraya girmesini istemediğime karar verdim." dedi.

"İran'a yönelik saldırılar bittikten sonra İran haritasının aynı kalacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna Trump, "Bunu söyleyemem ama muhtemelen hayır." cevabını verdi."

Trump, İran'ın geçen her gün saldırılarını azalttığını belirterek, büyük kayıplar verdiğini ve belki de teslim olacaklarını öne sürdü.

İran'ın "birdenbire" Orta Doğu devletlerine saldırdığı için özür dilediğine de değinen Trump, "Bunu yaptıklarını görünce çok şaşırdım ama bunu bizim ve gerçekten dostumuz olan Orta Doğu devletleri için bir zafer olarak kaydedebiliriz." diye konuştu.

Trump, İran'ın artık komşu ülkelere saldırmayacağını düşündüğünü belirterek, "Özür dilediler ve neler olacağını göreceğiz ama bu büyük bir kayıp. Bu tam bir teslimiyet." ifadelerini kullandı.

"(Kız ilkokuluna saldırının) İran tarafından yapıldığını düşünüyoruz"

Bir gazetecinin hangi ABD askerinin kara harekatı yapabileceği konusundaki bir soruya Trump, "Bu konuda konuşmak bile istemiyorum. Bence bu uygun bir soru değil ve cevaplamayacağım. (Bunun için) çok iyi bir sebep olması gerekir. Eğer bunu yaparsak, o kadar büyük kayıplar verirler ki karada savaşamazlar." şeklinde konuştu.

Trump, İran'ın bir sonraki liderinin seçimine katılmak isteyip istemediği sorusuna karşılık da "Evet. Bunu yapmak için her beş veya on yılda bir geri gelmek istemiyoruz. Onları savaşa sürüklemeyen bir başkan seçmek istiyoruz." dedi.

ABD'nin saldırıların ilk günü İran'daki bir kız ilkokulunu bombalayıp bombalamadığı sorusuna da Trump, "Bunun İran tarafından yapıldığını düşünüyoruz, mühimmatları çok isabetsiz." yanıtını verdi.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu

Kaynak: AA

Donald Trump, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, Kürtlerin İran Savaşına Girmesini İstemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu

06:29
Savaşta 9. gün İran “ABD’li askerleri esir aldık“ dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu
Savaşta 9. gün! İran "ABD'li askerleri esir aldık" dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu
05:21
Kanlı savaş kıta değiştirdi, başkentte gece yarısı büyük patlama
Kanlı savaş kıta değiştirdi, başkentte gece yarısı büyük patlama
04:54
İsrail’in Beyrut’ta bir oteli vurdu 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
04:52
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti
04:26
Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı
Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı
01:11
Trump’tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum
Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum
00:20
İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı
İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 07:45:30. #7.13#
SON DAKİKA: Trump, Kürtlerin İran Savaşına Girmesini İstemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.